    जम्मू औद्योगिक क्षेत्र बड़ी-ब्राह्मणा में दिल दहला देने वाली वारदात, कार हटाने को कहा तो काट दिया युवक का हाथ

    By Satish Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    जम्मू के बड़ी-ब्राह्मणा औद्योगिक क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक को कार हटाने के लिए कहने पर उस पर हमला किया गया और उसका हाथ काट ...और पढ़ें

    पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, बिश्नाह। जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र बड़ी ब्राह्मणा में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अपने दादा के साथ स्कूटी पर घर लौट रहे एक युवक के साथ कुछ युवकों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी।

    कार हटाने के लिए कहने पर हमलावरों ने युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर उसका हाथ काट दिया और लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    घायल युवक शुभम मेहरा निवासी वार्ड-चार बाड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने मंगलवार को बिश्नाह मार्ग को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर सड़क यातायात बहाल कराया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वावन दिया। उन्हेांने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

    कार हटाने को कहा तो कर दिया हमला

    जानकारी के अनुसार देर रात करीब साढ़े दस बजे के आसपास शुभ अपने दादा के साथ रेहड़ी बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान बिश्नाह मार्ग पर स्थित चाय ठेका के पास अंदर जाती गली में एक कार खड़ी थी, जिससे रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। शुभम ने कार में सवार युवकों से वाहन हटाने के लिए कहा। इस पर युवक आगबबूला हो गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में बैठे युवकों ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और कुछ ही समय में कई युवक चाय ठेके पास पहुंच गए।

    इन युवकों के मिलकर कार में सवार युवकों ने शुभम पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तेज धार हथियार से वार कर शुभम का हाथ काट दिया। हमला इतना क्रूर था कि शुभम मौके पर ही गिर पड़ा और चारों ओर खून फैल गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित युवक मौके से फरार हो गए।

    आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

    इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना से नाराज स्थानीय लोग व घायल के स्वजन सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के चते आसामजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई न किए जाने से आसाजिक तत्व वारदात को अंजाम देकर सुरक्षित निकल जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों से क्षेत्र में रात के समय में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने इस वारदात के लिए चाय ठेका को जिम्मेदार ठहराया, उनका कहना था कि चाय ठेके के चलते ही यहां हर समय युवाओं की भीड़ लगी रहती है। इनमें असामाजित तत्व भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्रशासन को इस वारदात में शामिल सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

    इस वारदात के बाद बिश्नाह मार्ग पर रात में गुजरते समय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द आरोपितों को खिलाफ नहीं किया गया तो वो नेशनल हाईवे को जाम कर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।