    जम्मू की सुचेतगढ़ तहसील में प्रशासन की कार्रवाई, 5 कनाल सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटा तारबंदी की

    By Daljeet Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    जम्मू के सुचेतगढ़ तहसील में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 कनाल सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि को अ ...और पढ़ें

    सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी कर दी गई है।

    संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए सुचेतगढ़ तहसील के अधीन गांव चकरोई में करीब पांच कनाल सरकारी (स्टेट) भूमि को कब्जामुक्त करवाया।

    यह पूरी कार्रवाई एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर की निगरानी और स्पष्ट निर्देशों में राजस्व विभाग द्वारा पुलिस बल के सहयोग से अंजाम दी गई।

    कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को खाली करवाने के तुरंत बाद उसकी तारबंदी करवाई गई, ताकि भविष्य में दोबारा किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो सके। मौके पर तहसीलदार सुचेतगढ़ राहुल शर्मा, एसडीपीओ आरएस पुरा गुरमीत सिंह, थाना प्रभारी आरएस पुरा रवि सिंह परिहार सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।

    इस संबंध में एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर ने बताया कि प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई सरकारी भूमि की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चकरोई गांव में मुक्त कराई गई यह पांच कैनाल जमीन राज्य संपत्ति है और इसका उपयोग केवल सार्वजनिक हित में ही किया जाएगा।

    एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यह जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करवाई है। भविष्य में भी यदि किसी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि को सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी कर दी गई है और इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तहसील क्षेत्र में अन्य सरकारी जमीनों की पहचान कर राजस्व अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चरणबद्ध तरीके से ऐसी जमीनों को भी कब्जामुक्त किया जा सके। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की मुहिम लगातार जारी रहेगी।