जम्मू के पांच में से तीन सरकारी अस्पतालों की सीटी स्कैन मशीनें बंद, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

रोहित जंडियाल, जम्मू। शहर के पांच सरकारी अस्पतालों में से तीन की सीटी स्कैन मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। इनमें एक अस्पताल में एक साल से अधिक समय से मशीन खराब रहने से मरीज परेशान हैं। इन अस्पतालों के मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था में जीएमसी जम्मू और बोन व ज्वाइंट अस्पताल में भेजा जा रहा है। लेकिन वहां भी पहले से मरीजों के लोड के चलते उक्त अस्पतालों के मरीजों को सीटी स्कैन के लिए लंबी तिथि मिल रही है। जिससे बड़ी संख्या में मरीज निजी क्लीनिकों का रुख कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।

जम्मू के प्रमुख जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और चेस्ट डिजिजेस अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। यह सभी अस्पताल जीएमसी जम्मू के संबद्ध अस्पताल हैं। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जम्मू की सीटी स्कैन मशीन जुलाई 2024 में खराब हुई थी।

इस अस्पताल में न्यूरालोजी, न्यूरो सर्जरी, नेफरोलाजी, कार्डियो जैसे अहम विभाग हैं लेकिन अस्पताल प्रशासन के दावों के बावजूद डेढ़ वर्ष से नई मशीन नहीं आ सकी है। दावा किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से मशीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह जम्मू के सबसे पुराने श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन इस वर्ष के आरंभ में ही खराब हो गई थी।

चेस्ट डिजीज अस्पताल में मशीन गत मार्च महीने से खराब इस अस्पताल में बाल रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ईएनटी जैसे अहम विभाग है लेकिन यहां पर भी करीब एक वर्ष में नई सीटी स्कैन मशीन नहीं आ सकी है। चेस्ट डिजीज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन गत मार्च महीने से खराब पड़ी हुई है। इस अस्पताल में क्षय रोग के ही मामले अधिक आते हैं और कइयों को सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है।

इन अस्पतालों के मरीजों का बोझ जीएमसी जम्मू और बोन व ज्वाइंट अस्पतालों पर पड़ रहा है। जीएमसी जम्मू में सरकारी स्तर पर दो सीटी स्कैन की मशीनें लगी हैं। इन पर भी अधिक दबाव के कारण यह अक्सर तकनीकी कारणों से जवाब दे जाती हैं।

अस्पतालों के चक्कर काटने से परेशान हो रहे मरीज और तीमारदार जम्मू के तीन प्रमुख अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए मरीजों को दूसरे अस्पतालों के बार बार चक्कर काटने से परेशानी हो रही है। मंगलवार को जीएमसी जम्मू में अपने मरीज की जांच करवाने के लिए आए सुरेश शर्मा ने बताया कि वह अपने मरीज की जांच करवाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल गए थे। लेकिन टेस्ट के लिए जीएमसी भेजा गया है। जीएमसी में कुछ मरीज एसएमजीएस अस्पताल से भी आए थे। डाक्टर भी इससे परेशान हैं। उनका कहना है कि तीन प्रमुख अस्पतालों की मशीनें खराब होने से दबाव बढ़ गया है। जल्दी ही इन अस्पतालों में मशीनें आनी चाहिए।

अधिकारियों को कराया गया अवगत: प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डा. आशुतोष गुप्ता का कहना है कि खराब पड़ी मशीनों के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही नई मशीनें लग जाएंगी। सीडी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. राकेश शर्मा का कहना है कि नई मशीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नई मशीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है।