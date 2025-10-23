जम्मू सीमांत गांव अरनिया में दीवाली की रात गैंगवॉर, नागी गैंग का सरगना शेखर गंभीर रूप से घायल, पंजाब रेफर

संवाद सहयोगी, जागरण, बिश्नाह। जम्मू के सीमांत गांव अरनिया थाना क्षेत्र के गांव स्लैड़ में दीवाली की रात दो गैंग, नागी गैंग और गोकुल गैंग में आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से तेजधार हथियारों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक तेजधार हथियारों से एक दूसरे गैंग को घेरे हुए थे, जिसमें नागी गैंग के सरगना शेखर कुमार उर्फ नागी को तेजधार हथियारों से गोकुल गिरोह के सदस्यों ने घायल कर दिया, जिससे उसकी बाजू दो जगह से कट गई। बाकी अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं।

दीवाली के दिन लोग जहां अपने घरों में लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, यहां पटाखे चला रहे थे, उसी पटाखों के शोर के बीच से गाली गलौज और मारो पकड़ो की चीखे गूंजने लगीं। लेकिन जब लोग गली में निकले तो 8 से 10 लोग हाथों में तेजधार हथियार लिए घूम रहे थे, जिस वजह से लोगों ने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा।

पुलिस की कार्रवाई यह गैंगवॉर होती रही और घटना को अंजाम देने के बाद गोकुल गैंग के गुर्गे मौके से फरार हो गए। जबकि नागी गैंग का सरगना शेखर कुमार उर्फ नागी घायल अवस्था में गली में पड़ा था। उसके साथियों ने उसे उठाकर पहले जीएमसी जम्मू में पहुंचा जहां उसकी गंभीर चोटों को देखते हुए पंजाब के एक निजी अस्पताल में ले गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने अरनिया पुलिस को दी।

अरनिया थाना प्रभारी दिलावर लखोतरा ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इन गिरोह को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था, जो जगह-जगह छापेमारी कर इन हमलावरों की तलाश कर रही है।