जम्मू में जालसाज युवती का खेल हुआ फाश, गुरुद्वारे में पहले से विवाहित युवती का सच सामने आया, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जम्मू। पहले से विवाहित होने के बावजूद दोबारा शादी करने पहुंची एक युवती को अपनी यह हरकत महंगी पड़ गई। गुरुद्वारा में चल रहे विवाह समारोह के दौरान ही दूल्हे के पिता को युवती के पहले विवाह का खुलासा हो गया। मामले में बख्शी नगर थाना पुलिस ने युवती व उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बख्शी नगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके पुत्र गुरजोत सिंह की शादी 2 नवंबर को फालैना, जिला राजौरी की रहनी वाली जगमिंदर कौर के साथ तय हुई थी। परिवारजन बारात लेकर निर्धारित समय पर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां आनंद कारज की रस्में भी पूरी कर ली गईं।

इसी बीच शिकायतकर्ता को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को जगमिंदर कौर का कानूनी पति बताया। आरोपी ने दूल्हे के पिता को विवाह समझौता, तस्वीरें और न्यायालय में दर्ज बयान सहित कई दस्तावेज भेजे, जिनमें युवती के पूर्व विवाह का स्पष्ट उल्लेख था।

जब इस संबंध में दूल्हे के पिता ने युवती और उसके परिजनों से जवाब मांगा तो वे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। मामले के उजागर होने पर बारात बिना दुल्हन के ही लौट आई, जिससे दूल्हे पक्ष को भारी मानहानि और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।