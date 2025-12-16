Flight Cancelled: धुंध के कारण जम्मू आने वाली पांच उड़ाने हुईं रद, अन्य देरी से पहुंची; आगे कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, जम्मू। दिल्ली और अन्य हिस्सों में सोमवार को घनी धुंध के कारण हवाई सेवाओं पर असर रहा। खराब मौसम के चलते जम्मू आने वाली पांच उड़ानें रद करनी पड़ी, जबकि अन्य देरी से पहुंची। रद हुई उड़ानों में दिल्ली और श्रीनगर से दो-दो और बेंगलुरू से एक उड़ान शामिल रही।

जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो का पहला विमान दोपहर 12.13 बजे देरी से पहुंचा। इसी तरह शाम 4.4 बजे इंडिगो का ही एक अन्य विमान मुंबई से जम्मू पहुंचा। जम्मू में 17 प्रस्तावित उड़ानों में से 12 ही पहुंची। कोई भी विमान तय समय पर नहीं पहुंच पाया। उड़ानें रद होने और देरी से चलने के कारण यात्री परेशान रहे।

21 दिसंबर से बर्फबारी का अलर्ट इस बीच जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से दिन में सर्दी का अधिक अहसास नहीं हो रहा है। लेकिन कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 20-21 दिसंबर को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं।

कश्मीर में 21 दिसंबर से ही 40 दिन के कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अक्तूबर के बाद लगभग मौसम शुष्क चल रहा है। इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ा है। राजधानी श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री चढ़कर 11.4 और न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सिलसिला पिछले कई दिन से बना हुआ है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल में दिन का पारा 11.2 और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 8.2 और न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस रहा। लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।