जम्मू शिक्षा निदेशालय ने बनाया हेल्पडेस्क, अब सिंगल विंडो पर तय समय में मिलेगा शिकायतों का समाधान
जम्मू शिक्षा निदेशालय ने शिकायत निवारण के लिए एक हेल्पडेस्क बनाया है। यह सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करेगा, जिससे तय समय में शिकायतों का समाधान होगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने शिक्षा व प्रशासन संबंधी शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए हेल्पडेस्क का गठन किया है। इस हेल्पडेस्क में विभाग के कर्मी, निजी स्कूल, सामान्य लोग, विद्यार्थी व अभिभावक अपनी शिकायतों को भेज सकते हैं, जिनका तय समय में समाधान किया जाएगा।
इस हेल्पडेस्क की कमान शिक्षा विभाग में सीनियर लेक्चरर इशा चौधरी को सौंपी गई है जिनके साथ हेड असिस्टेंट सुरेंद्र पाल सिंह, जूनियर असिस्टेंट विशाल गोरका, कंप्यूटर असिस्टेंट अनुराधा देवी और एमटीएस गोल्डी को मेंबर हेल्पडेस्क बनाया गया है।
प्रतिमाह रिपोर्ट भेजेगा शिक्षा निदेशालय
इस हेल्पडेस्क के पूरे काम के लिए इंंचार्ज जिम्मेदार होगा। हेल्पडेस्क उनके पास आने वाले प्रश्नों, समस्याओं को अलग अलग श्रेणी में बांटेगा और उसके बाद इनके समाधान के लिए आगे भेजेगा।डेस्क की ओर से प्राप्त किए गए और सुलझाई गई शिकायतों का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा जिसकी प्रतिमाह रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी।
शिक्षा निदेशक के अनुसार हेल्पडेस्क में शिकायतें जमा करवाने वालों काे उनके आवेदन और उसके स्टेटस की जानकारी भी फाेन पर मुहैया करवाई जाएगी। इस हेल्पडेस्क का उद्देश्य विभाग में समस्याओें काे कम करना व समाधान करना है। इसका एक उद्देश्य सिंगल विंडो पर ही सभी समस्याओं को निपटाना है।इस हेल्पडेस्क पर निजी स्कूलों की समस्याएं व चिंताओं का भी समाधान किया जाएगा।
