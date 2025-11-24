जम्मू शिक्षा निदेशालय ने बनाया हेल्पडेस्क, अब सिंगल विंडो पर तय समय में मिलेगा शिकायतों का समाधान

जागरण संवाददाता, जम्मू। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने शिक्षा व प्रशासन संबंधी शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए हेल्पडेस्क का गठन किया है। इस हेल्पडेस्क में विभाग के कर्मी, निजी स्कूल, सामान्य लोग, विद्यार्थी व अभिभावक अपनी शिकायतों को भेज सकते हैं, जिनका तय समय में समाधान किया जाएगा।



इस हेल्पडेस्क की कमान शिक्षा विभाग में सीनियर लेक्चरर इशा चौधरी को सौंपी गई है जिनके साथ हेड असिस्टेंट सुरेंद्र पाल सिंह, जूनियर असिस्टेंट विशाल गोरका, कंप्यूटर असिस्टेंट अनुराधा देवी और एमटीएस गोल्डी को मेंबर हेल्पडेस्क बनाया गया है।

प्रतिमाह रिपोर्ट भेजेगा शिक्षा निदेशालय इस हेल्पडेस्क के पूरे काम के लिए इंंचार्ज जिम्मेदार होगा। हेल्पडेस्क उनके पास आने वाले प्रश्नों, समस्याओं को अलग अलग श्रेणी में बांटेगा और उसके बाद इनके समाधान के लिए आगे भेजेगा।डेस्क की ओर से प्राप्त किए गए और सुलझाई गई शिकायतों का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा जिसकी प्रतिमाह रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी।