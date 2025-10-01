दशहरा के मौके पर जम्मू में ट्रैफिक डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबरें; इन रास्तों से कतई न जाएं

जम्मू में दशहरा पर्व पर दो अक्तूबर को निकलने वाली झांकियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात योजना बनाई है। शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा और वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा। दीवान मंदिर से परेड ग्राउंड और लक्ष्मी नारायण मंदिर से दशहरा ग्राउंड गांधी नगर तक झांकियां निकाली जाएंगी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। दशहरा पर्व के अवसर पर दो अक्तूबर को शहर में दो झांकियां निकाली जाएंगी। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और प्रमुख व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात योजना तैयार की है।

इस दौरान शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा और वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा। साथ ही वाहन चालकों से जारी किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार दो अक्टूबर को एक झांकी शाम चार बजे से साढ़े पांच बजे तक दीवान मंदिर, मोती बाजार, पुरानी मंडी, सिटी चौक, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, वीर मार्ग, श्री रघुनाथ मंदिर, श्री रघुनाथ बाजार, शालीमार रोड से होते हुए परेड ग्राउंड में समाप्त होगी।

वहीं, दूसरी झांकी शाम पांच बजे से छह बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधी नगर से शुरू होकर ए/बी ब्वॉक , गोल मार्केट, सरकारी क्वार्टर्स, शिव मंदिर, लास्ट मोड़, हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी नगर से होते हुए दशहरा ग्राउंड गांधी नगर में समाप्त होगी।