जम्मू-कश्मीर में 50 जगह होगा पुतला दहन, उत्तर प्रदेश के रेहान बने भाइचारे की मिसाल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में इस बार दशहरा का पर्व जम्मू संभाग सहित घाटी में भी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। प्रदेश में 50 कस्बों में पुतलों का दहन किया जाएगा, जिनमें श्रीनगर भी शामिल है। वहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी रेहान जम्मू में पुतलों का निर्माण कर भाइचारे व धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं।

प्रदेश में दशहरा उत्सव सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि देश को हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और देश की एकता-अखंडता का संदेश भी देता है। क्योंकि, जिन पुतलों को भगवान श्रीराम आग के हवाले करते हैं, उन्हें मुस्लिम कारीगरों द्वारा ही तैयार करते हैं।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव मैनापुट्ठी के मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें विशेष योगदान देते हैं। समुदाय की तीसरी पीढ़ी के लोग इन दिनों गीता भवन में दशहरे की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वर्ष पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, श्रीनगर, ऊधमपुर, रियासी, नगरोटा, डोडा, गांधीनगर, पलौड़ा, सैनिक कालोनी, छन्नी हिम्मत, बाड़ी ब्राह्मणा, बिश्नाह, आरएस पुरा, आदि के कई स्थानों पर होने वाले दशहरे के पुतले बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है।

69 वर्षीय मोहम्मद रेहान, जो जम्मू कश्मीर में 50 स्थानों पर होने वाले दशहरे के लिए पुतले बनाने में जुटे हुए हैं। 45 वर्ष से जम्मू में आकर बना रहे पुतले रेहान ने बताया कि वह 45 वर्ष से जम्मू में आकर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले बनाते आ रहे हैं। उनके गांव मैनापुट्ठी के 50 के करीब कलाकार, कारीगर आदि आते हैं।

इनमें 20 के करीब मुस्लिम समुदाय के हैं। जब हम इतनी दूर से जम्मू आते हैं। हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आता कि कौन किस धर्म, किस जाति का है। सभी एक ही लक्ष्य के साथ काम करते हैं कि महीने भर में उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर के लिए करीब 50 शहरों के लिए पुतले बनाने होते हैं। हर कलाकार की कोशिश होती है कि हर वर्ष पिछले वर्ष से कुछ बेहतर हो। हमारे काम की गुणवत्ता ही है कि लंबे समय से हमारे ही गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे है।