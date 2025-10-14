Jammu: नगरोटा सांधवां में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत, जीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा

जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा सांधवा में लगभग पंद्रह दिन पहले हुए सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसे एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान जीएमसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 44 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र थोड़ू राम निवासी नगरोटा, सांधवा के रूप में हुई है।

यह हादसा 28 सितंबर को ओम प्रकाश के घर में पेश आया था। इस सिलेंडर ब्लास्ट में ओम प्रकाश के अलावा उसकी पत्नी कमला देवी व बेटी खुशी देवी गंभीर रूप से झुलस गए थे।इन तीनाें को हादसे के तुरंत बाद जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी था।

वहीं उपचार के दाैरान ओम प्रकाश ने मंगलवार को जीएमसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। ओम प्रकाश की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर उसे जीएमसी के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसकी जांच जारी है। कटड़ा-रियासी सड़क हादसे में चालक सहित चार घायल ताराकोट क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 11:00 बजे कटड़ा-रियासी सड़क हादसे में चालक साहित चार लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए कटड़ा अस्पताल पहुंचाया।

घायलों की पहचान ऋषि कुमार (35) पुत्र कौशल चंद, शुबतरा (28) पत्नी ऋषि कुमार, प्रिया (3) पुत्री ऋषि कुमार सभी निवासी पलौड़ा जम्मू के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू रेफर कर दिया है। एक अन्य घायल मन्नू सिंह (25) पुत्र फनकार सिंह निवासी अघार जित्तो, कटड़ा का इलाज कटड़ा अस्पताल में जारी है।