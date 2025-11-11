Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में आपराधिक घटनाओं का तांडव; व्यक्ति को जिंदा जलाने के बाद अब युवक पर धारदार हथियारों से हमला, दायां हाथ काटा

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    जम्मू में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। हाल ही में, लंगोटिया में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक, कुलबीर भगत, पर हमला कर उसका दायां हाथ काट दिया। घायल कुलबीर भगत एक कुख्यात बदमाश है। किसान नेता सुभाष दसगोत्रा ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    संवाद सहयोगी, जागरण, मीरां साहिब। जम्मू में आपराधिक घटनाएं अब दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब प्रश्नचिह्न खड़े होने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान ऐसा देखने को मिल भी रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी एक दिन पूर्व ही गांव कोटली मियां फतेह के पास रिंग रोड के नजदीक खेतों में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। उस मामले की अभी पुलिस जांच भी पूरी नहीं हो पाई थी कि बीती रात लंगोटिया में कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दायां हाथ काटकर अपने साथ ले गए। 

    घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल को खून से लथपथ देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जीएमसी में पहुंचा। वहीं घायल की पहचान कुलबीर भगत पुत्र भूषण लाल निवासी लंगोटिया के रूप में हुई। 

    जानकारी के अनुसार घायल कुलबीर भगत भी एक कुख्यात बदमाश है जिसको 2024 में पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया था और अभी कुछ महीने पहले ही वह जेल से बाहर आया था। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन अरनिया पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। 

    इन मामलों में मुख्य आरोपित के तौर पर शामिल रहा है और अपनी गिरफ्तारी से भी बच रहा था। बताया जा रहा है कि उसके प्रतिद्वंदी गुट ने ही उस पर हमला कर उस गंभीर रूप से घायल किया है। किसान नेता सुभाष दसगोत्रा का कहना है कि रिंग रोड पर भी आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 

    इसके अलावा क्षेत्र में आपराधिक किस्म के लोग वारदातों को अंजाम दे रहे हैं लेकिन पुलिस खामोश है। उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का डर बैठ सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में रात को पुलिस गश्त शुरू की जाए। रिंग रोड पर भी 24 घंटे पुलिस की गश्त होनी चाहिए तभी इस तरह की वारदातों पर अंकुश लग सकता है।

    उधर इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर इस कांड में शामिल आरोपितों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापामारी तेज कर दी है। थाना प्रभारी आजाद मन्हास ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा।