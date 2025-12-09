Language
    जानीपुर कोर्ट में तलाक की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में हुई झड़प, एक पक्ष पर तेजधार हथियार से हमला

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर कोर्ट में तलाक के मामले की सुनवाई के आए दो पक्षों में झड़प हो गई। जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर उन पर तेजधार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया। शिकायत पर जानीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

    बख्शी नगर निवासी वकील अनुज खन्ना ने अपने जीजा पुनीत निश्चल, उनके पिता नरेश निश्चल और कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने तथा हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

    शिकायत के अनुसार, अनुज खन्ना की बहन अभा की शादी आरोपी पुनीत से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद अभा पर दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए जाते रहे। इसी कारण दोनों पक्षों ने तलाक की अर्जी परिवार अदालत जम्मू में दायर की थी।

    सुनवाई के लिए आए आरोपित पुनीत अपनी कार की डिक्की से एक तेजधार हथियार निकाला लगा और उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।