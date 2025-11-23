Jammu News: मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त रोजगार, सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को कहा शुक्रिया

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लिए मनरेगा कार्य सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ी हुई सहायता कमजोर समुदायों को आर्थिक संकट से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जाविद अहमद डार और उनकी टीम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार को मंजूरी देने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास करने के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हजारों परिवारों को बेहतर आजीविका के अवसर और समय पर राहत सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू-कश्मीर में प्रभावित परिवारों के लिए मनरेगा कार्य सीमा को औपचारिक रूप से 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। यह निर्णय 1962 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने के बाद लिया गया है।

प्रदेश प्रशासन ने कृषि गतिविधियों और ग्रामीण आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए विशेष राहत की मांग की थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस विस्तार की सिफारिश की थी जिससे सबसे कमजोर परिवारों को स्थिर आय का सृजन, आर्थिक कठिनाइयों में कमी और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में सक्षम बनाकर सीधे लाभ होगा।