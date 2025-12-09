मुख्यमंत्री उमर ने की जम्मू शहर के सुदंरीकरण की योजनाओं पर चर्चा, बहुमंजिला पार्किंग और गलियारा बनाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। शरदकालीन राजधानी शहर जम्मू में भीड़ घटाने और शहर के सुदंरीकरण की योजना के तहत शहर में न सिर्फ बहुमंजिला पार्किंग सुविधाओं का विकास होगा बल्कि महामाया मंदिर-हरि की पौढ़ी-बावे वाली माता मंदिर के बीच एक गलियारा भी बनाया जाएगा।

परेड चौक में एक घंटाघर भी बनेगा । यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई आवास एवं शहरी विकास विभाग की एक बैठक में दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना(एसएएससीआई) के तहत कार्यान्वित की जारही योजनाओं की मौजूदा स्थिति का भी जायजा लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एसएएससीआई से संबधित योजनाओं और प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता मे काफी सुधार होगा, विरासत संरक्षण को बल मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में पर्यटन भी प्रोत्साहित होगा।

योजनाओं में जनभागीदारी को बढ़ाने पर दिया जोर उन्होंने संबधित योजनाओं में जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार करने से लेकर उनके कार्यान्वयन में स्थानीय विधायकों व अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य संबधित पक्षों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे संबधित योजनाओं को व्यावहारिक बनाने के साथ साथ उन्हें सुगमता से लागू करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूदा अधिकारियों कोकहा कि सभ्ीा योजनाएं जनकेंद्रित होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय की शहरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि समय-समय् पर संबधित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उनके कार्यालय में जमा की जाए और अगर किसी जगह कोई अवरोध या दिक्कत है तो उसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए और उसे समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

लोगों से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी योजनाओं पर हो काम इससे पूर्व जम्मू और श्रीनगर, दोनों शहरों के स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के सीईओ ने अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में एसएएससीआई योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ ने बताया कि जम्मू शहर में विरासती स्थलोें के संरक्षण और विकास, ट्रैफिक के दबाव और भीड़ को घटाने, ड्रेनेज, शहर के विभिन्न इलाकों में रेहड़ी-फड़ी वालों को व्यवस्थित करने और उनके लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित करने, अनियोजित नागरिक सुविधाओं को व्यावहारिक बनाने, अविकसित विरासी गलियारे से संबधित मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरु किया गया है।

एकीकृत शहरी हस्ताक्षेप श्रृंखला योजना प्रस्तावित उन्होंने बताया कि शहरी जीवन को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए एसएएससीआई के तहत एक एकीकृत शहरी हस्ताक्षेप श्रृंखला योजना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना में परेड ग्राउंड, मुबारक मंडी, ज्वेल चौक, गांधी नगर-वेयरहाउस और तांगा स्टैंड-गुमट बाज़ार जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर बहुमंजिला कार पार्किंग सुविधा कानिर्माण शामिल है।

इसके अलावा शहरी में विभिन्न बुनियादीी सुविधाओ का विकास और सुंदरीकरण का काम, बावे माताञ हरि की पौड़ी और महामाया मंदिर को मंदिर गलियारे का विकास, सब्जी मंडी में एक माडल सब्जी मंडी का निर्माण इंदिरा चौक पर एक शांपिंग काम्प्लेक्स और परेड चौक पर एक घंटाघर (घंटा घर) का निर्माण भी शामिल है।

निगीन झील के किनारों को जीवंत बनाया जा रहा श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ ने बताा कि निगीन झील के किनारों व आस पास के क्षेद्ध को जीवंत बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगीन झील का सामने वाला हिस्सा जोकि लगभग साढ़े चार किलोमीटर लंबा है विकसित किया जाएगा। यह वह क्षेत्र है जहां अक्सर लोग आते-जाते हैं इस पर घाटों का विकास होगा।

इसके अलावा चेरी पार्क का सुदंरीकरण किया जाएगा। इसके साथ किलाई शहर, श्रीनगर में किले की आस पास का इलाकाजोकि एक दीवार के भीतर है, की पुनर्बहाली की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों को विकास किरने केसाथ साथ विरासती ढांचे का संरक्षण भी किया जा रहा है।

हरित पट्टियां विकसित की जा रही इस पूरे क्षेत्र में हरित पट्टियां विकसित की जा रही हैं। काठी दरवाजा, संगीन दरवाजा और बच्ची दरवाजा को उसके मूल रूप में बहाल करने का भी काम किया जा रहा है। देवी आंगन में भी पार्काें को बेहतर बनाया जा रहा है।