एक पल में उजड़ गया घर! शादी से लौट रहे जम्मू के दंपती की गुरदासपुर में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के गांधी नगर क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी दंपति की पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दंपति अपने दो रिश्तेदारों के साथ अमृतसर में आयोजित एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। मृतकों की पहचान जीवन बत्ता पुत्र जसवंत राय और उनकी पत्नी हर्ष बत्ता, निवासी ग्रीन बेल्ट, गांधी नगर, जम्मू के रूप में हुई है। जीवन बत्ता टीन फैक्टरी के मालिक बताए जा रहे हैं। जोकि जम्मू के गंग्याल में है।

हादसे में कार में सवार अन्य दो रिश्तेदार संजीव मल्होत्रा और उनकी पत्नी रजनी मल्होत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पठानकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि रजनी मल्होत्रा और हादसे में मृत हर्ष बत्ता सगी बहनें हैं। परिवार के एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि चारों रिश्तेदार बीते शनिवार को जम्मू से अमृतसर एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार को लौटते समय जब वे अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौशहरा मज्झा सिंह क्षेत्र के पास पहुंचे, तो उनकी कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्राली से तेज रफ्तार में जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीवन बत्ता और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए।