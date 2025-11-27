जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में दर्दनाक हादसा; बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, 21 यात्री घायल

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। जम्मू के साथ लगते बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में वीरवार की सुबह 9 बजे के आसपास शहर से कठुआ जा रही सुपरफास्ट बस बड़ी ब्राह्मणा सब्जी मंडी के पास जब पहुंची तो तेज गति होने के कारण चालक बस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और हिचकोले खाते एक मोटरसाइकिल नंबर जेके21के 6287 को अपनी चपेट में ले लिया।

इस पर भी बस चालक के नियंत्रण नहीं आई और आगे चलकर वह फलाईओवर के निर्माणाधीन पिलर नंबर 63 के साथ सीधी टकरा गई। इस हादसे में बस में बैठे करीब 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में बैठे ज्यादातर लोग कर्मचारी तबके के बताए जा रहे है।

बस की पिलर के साथ टक्कर होते ही उसके अंदर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हर कोई दर्द के मारे चिलाने लगा। तभी साथ ही सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रहे व्यापारी वर्ग व दुकानदार ने घटना घटने के तुरंत बाद ही पुलिस को सूचित किया और फिर मदद के लिए मौके पर पहुंच गए।

पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने घायलों को बस से निकाल नजदीक के श्री ओम अस्पताल में पहुंचाना शुरू कर दिया। बाद में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विजयपुर के एम्स में पुलिस की सहायता से भेजा गया। इस हादसे में घायल हुए मोटरसाइकिल सवार को भी एम्स अस्पताल भेजा लेकिन डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बाद भी उसकी मौत हो गई।

मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की पहचान रूपलाल पुत्र साईं दास निवासी ध्यानसर करथोली बड़ी ब्राह्मण के रूप में हुई है। जबकि बस में सवार घायल यात्रियों की पहचान दीप कुमार (उर्फ सोनू) पुत्र कृष्ण चंद निवासी बिलावर, रोशन कुमार पुत्र रविंदर कुमार निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश अभी मौजूदा पता जल्लो चक, क्रितेश कुमार पुत्र थोडू राम निवासी रूपनगर बिहार, इंदुवाला पत्नी कृतेश कुमार व शिवन्या पुत्र सतीश कुमार, सौरव कुमार पुत्र उपेन्द्र कुमार सभी निवासी बिहार वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में कार्यरत है।

इसके अलावा कृत्स्नग्याल पुत्र कोशल कुमार निवासी केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, राज कुमार पुत्र बालक राम निवासी विजयपुर, अली नूर पुत्र शहाब दीन निवासी उत्तर प्रदेश वर्तमान में बड़ी ब्राह्मणा, देव वर्मन पुत्र हिमांशु वर्मन निवासी पश्चिम बंगाल, शालू पुत्र अशोक सिंह निवासी मीन चाढ़कां बड़ी ब्राह्मणा, कार्तिक उम्र 20 वर्ष, रेयान पुत्र अबु हकीम निवासी तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा, अंश दीप पुत्र राकेश कुमार निवासी गुरदासपुर पंजाब, चुन्नी लाल निवासी कोटली मियां फ़तह आरएस पुरा, सुरेश निवासी कोटली मियां फ़तह आरएस पुरा, स्वीटी निवासी कुंजवानी शांति नगर, अलका सांभ्या पत्नी दलबीर सिंह निवासी वार्ड नं. 07 बड़ी ब्राह्मणा, मंगल दास पुत्र ओमप्रकाश निवासीसी गडली अरनिया, रिया मेहरा पुत्र पवन कुमार निवासी चक मुरार बिश्नाह अभी जल्लो चक में रहते हैं, के रूप में हुई है।

सभी घायलों का इलाज चल रहा है । उक्त घायलों में कुछ को प्राथमिक उपचार देने का बाद छुट्टी दे दी गई जबकि गंभीर घायलों को भी विजयपुर के एम्स में रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी बड़ी ब्राह्मणा राजेश्वर सलाथिया अपनी पुलिस टीम के साथ राहत कार्य में जुट गए।