जम्मू: चौथे पुल के खुलने का नए साल तक करना होगा इंतजार, 26 अगस्त को तवी में आई बाढ़ में हुआ था क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, जम्मू। आफत की बारिश में क्षतिग्रस्त हुए भगवती नगर चौथे पुल के हिस्से का पुनर्निर्माण अगले अढ़ाई महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग इस कार्य को पूरा करने जा रहा है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं और अगले पखवाड़े में यह कार्य किसी ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा।

26 अगस्त को तवी नदी में आई भारी बाढ़ के कारण तवी नदी पर भगवती नगर में बने चौथे पुल का बेलीचराना की ओर का हिस्सा धंसने के साथ बह गया था। उस दिन से लेकर अभी तक इस पुल को पूरी तरह वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू नहीं किया जा सका।

अलबत्ता भारतीय सेना की अोर से 29 अगस्त को यहां बेली ब्रिज तैयार कर एक तरफ से आवाजाही सुचारू करने का प्रयास किया गया है। करीब डेढ़ माह बाद अब लोक निर्माण विभाग ने इसकी अस्थायी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि नववर्ष शुरू होने तक काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर पुल की दोनों ट्यूब वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी।

आपको बता दें कि इस मार्ग पर वाहनों की काफी लोड रहता है। इसी के मद्देनजर केनाल हैड से इस पुल तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी जारी है। तीन दिन बंद रहा था पुल भगवती नगर में तवी नदी पर बने इस पुल को 26 अगस्त को बंद किया गया। तीन दिन बाद भारतीय सेना ने 29 अगस्त को 12 घंटे में ब्रेली ब्रिज बनाकर एक ट्यूब को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला था। अलबत्ता क्षतिग्रस्त हुए किनारों को ठीक करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस कारण केनाल-साइंस कालेज रोड पर वाहनों का आम हो गया है।

12 घंटे में बना था अस्थायी पुल भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन के इंजीनियरों ने 29 अगस्त को 12 घंटों की कड़ी मेहनत के साथ इस पुल के बहे हिस्से पर 110 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाया था। जिसके बाद पुल पर एकतरफा आवाजाही शुरू हो पाई थी। तब से अभी तक बेली ब्रिज से ही वाहन गुजरते हैं लेकिन ज्यादा गति नहीं रखने के कारण अक्सर जाम रहता है।