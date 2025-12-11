जम्मू के आरएसपुरा में युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक की मोटरसाइकिल-मोबाइल फोन गायब, पुलिस ने शुरू की जांच
जम्मू के आरएसपुरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन गायब हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने घटना की ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। आरएसपुरा के टांडा गांव के पास गुरुवार सुबह मुख्य मार्ग के किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान निर्मल कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी सुंदरपुर, आरएसपुरा के रूप में हुई है।
स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उप-जिला अस्पताल आरएसपुरा भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया।
परिजनों ने बताया कि मृतक निर्मल कुमार ग्रेटर कैलाश में एक निजी दुकान पर गाड़ी चलाने का काम करता था और वहीं रहता भी था। दो दिन पहले वह मंगलवार शाम करीब 7 बजे दुकान से अपनी मोटरसाइकिल पर घर के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला।
बुधवार को उसके मालिक ने फोन कर परिजनों से उसकी जानकारी ली, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन न तो कोई सुराग मिला और न ही फोन लग पाया। मृतक के चचेरे भाई वेदराज ने बताया कि आज सुबह उन्हें सूचना मिली कि निर्मल का शव टांडा के पास सड़क किनारे पड़ा है।
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
परिजनों का कहना है कि मृतक कुंवारा था और दो भाइयों में छोटा था। वेदराज ने दावा किया कि मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी मौके से गायब हैं, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पूरे मामले की गहन जांच की जाए और यदि हत्या हुई है तो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
स्थानीय पुलिस ने बताया कि शव बरामदगी के बाद मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से पहचान की गई। प्रारंभिक जांच में शव पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, केवल नाक से खून बहने के संकेत पाए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
