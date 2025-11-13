Language
    जम्मू में भगवती नगर चौथे पुल पर दोतरफा ट्रैफिक बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को मिली राहत

    By ANCHAL SINGHEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    जम्मू के भगवती नगर में चौथे पुल पर दोतरफा ट्रैफिक बहाल हो गया है। इस फैसले से इलाके के लोगों को वाहनों की आवाजाही में सुविधा होगी और उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी।

    भगवती नगर पुल पर दोतरफा वाहनों की आवाजाही से साइंस कालेज मार्ग पर लगने वाले जाम से भी राहत मिली है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। 26 अगस्त को बाढ़ में बहे भगवती नगर चौथे पुल पर करीब डेढ़ महीने बाद दोतरफा ट्रैफिक बहाल होने से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि अभी इसे सिर्फ छोटे वाहनों के लिए ही खोला गया है। बहुत जल्द सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही संभव होगी क्योंकि सड़क निर्माण का कार्य भी जारी है।

    लोक निर्माण विभाग विभाग ने भगवती नगर चौथे पुल के क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को अस्थायी तौर पर ठीक करते हुए रविवार को वाहनों की आवाजाही के खोला था। हालांकि अभी मरम्मत व निर्माण कार्य जारी है। सेना द्वारा बनाए गए ब्रेली ब्रिज से भी वाहनों को छाेड़ा जा रहा है।

    उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की घोषणा तथा बार-बार निरीक्षण करने पहुंचने के चलते लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर दबाब बना हुआ है जिसके चलते काम तेजी से जारी है। रविवार शाम को अस्थायी सड़क बनाकर वाहनों की आवाजाही को शुरू करवा दिया गया था ताकि साइंस कालेज मार्ग पर वाहनों के जाम से निजात पाई जा सके। हालांकि अभी काफी काम शेष है।

    चालकों ने राहत की सांस ली है

    विभाग ने 45 दिनों में इस काम को पूरा करने का समय निर्धारित किया था जबकि उपमुख्यमंत्री ने 20 दिनों में आवाजाही शुरू करने के दावा किया था जिसे वह पूरा करवाने के लिए जुटे हुए हैं। ताकि प्रभावित जनता को लाभ दिलाया जा सके।

    वाहनों की आवाजाही शुरू होने से चालकों ने राहत की सांस ली है। करीब 1.70 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग इस पुल की अस्थायी बहाली के कार्य को पूरा करेगा। इस पुल की स्थायी बहाली का कार्य नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया करेगी।

    तीन दिन बंद रहा था पुल

    भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन के इंजीनियरों ने 29 अगस्त को 12 घंटों की कड़ी मेहनत के साथ इस पुल के बहे हिस्से पर 110 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाया था। जिसके बाद पुल पर एकतरफा आवाजाही शुरू हो पाई थी। तब से अभी तक बेली ब्रिज से ही वाहन गुजरते हैं लेकिन ज्यादा गति नहीं रखने के कारण अक्सर जाम रहता है।