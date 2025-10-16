जम्मू बीसी रोड की दुर्दशा; अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से जूझ रहा शहर का व्यस्त मार्ग

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर का प्रसिद्ध बीसी रोड अतिक्रमण के ग्रहण को झेल रहा है। करोड़ों रुपये खर्च कर बीसी रोड़ पर बनाए गए फुटपाथों पर जगह-जगह अतिक्रमण कर सामान सजा रहता है। राहगीर जान जोखिम में डाल कर सड़क पर चलने को मजबूर रहता है। रही-सही कसर वाहनों की अवैध पार्किंग से पूरी हो रही है।

जम्मू के मुख्य बस स्टैंड के बाहर का यह मार्ग अति व्यस्त है। हर समय बड़ी संख्या में लोग यहां आते-जाते हैं। इसी का लाभ उठाने के लिए कई रेहड़ी-फड़ी वाले और सामान बेचने वाले यहां अपना कब्जा किए रहते हैं। इतना ही नहीं कुछ स्थानों पर तो फुटपाथ के किनारे लोगों ने मूत्रालय तक बना दिए हैं जहां से उठती बदबू के कारण लोग स्वयं ही फुटपाथ छोड़ सड़क पर चलने लगते हैं।

बस स्टैंड के आउट गेट के सामने के फुटपाथ पर यह हाल हर समय दिखता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बीसी रोड पर एक स्थान पर आटो स्टैंड बनाने के नाम पर अदालत के स्टे चलते पुलिस द्वारा रखी गईं तारें भी राहगीरों के जी का जंजाल बन चुकी हैं क्योंकि इस कारण यात्री यहां चल नहीं पाता।

गुरु रवि दास चोक से लेकर पूरे बीसी रोड के फुटपाथ सरकारी अनदेखी के चलते यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। यह स्थिति तब भी बरकरार है जब जम्मू नगर निगम महीने भर में एक-दो बार अतिक्रमण विरोधी अभियान क्षेत्र में चलाता रहता है। यहां पुलिस की भी मिलीभगत देखने को मिलती है ।

बीसी रोड जम्मू का इतिहास बीसी रोड का पूरा नाम बनिहाल कार्ट रोड है। इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने वर्ष 1885 में करवाया था। शुरुआत में यह टेलीग्राफ सेवाओं के लिए था और 1921 में इसे आवाजाही के लिए खोला गया। इस सड़क ने जम्मू और पुंछ रूट के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाया और यह जम्मू के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक बन गया। आज भी यह जम्मू शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। खासकर शाम के समय ट्रेवल एजेंसियां और बस स्टैंड के कारण यहां रौनक बढ़ जाती है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दो वर्ष पहले ही नए फुटपाथ बना गए थे जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं।