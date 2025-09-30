Jammu Kashmir Weather: अक्टूबर के पहले हफ्ते में बदलेंगे मौसम के तेवर, बारिश के बाद होगी सर्दी की एंट्री

जागरण संवाददाता, जम्मू। चार और पांच अक्टूबर से फिर से मौसम के मिजाज बदलेगा। बादल छाने के साथ कहीं-कहीं बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। इससे पूर्व शुष्क मौसम का लोगों को सामना करना पड़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार तीन अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर में आसमान साफ रहेगा और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं। सोमवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री रिकॉर्ड किया जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। तापमान बढ़ने के चलते जम्मू में दोपहर के समय तीखी धूप पसीने छुड़ा रही है जबकि सुबह-शाम भी गर्मी का एहसास हो रहा है।