    जम्मू-कश्मीर में माइनस में पहुंचा पारा, ठंड बढ़ने के साथ बर्फबारी की संभावना

    By Ashok Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 15 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है, लेकिन वर्षा ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में माइनस में पहुंचा पारा, ठंड बढ़ने के साथ बर्फबारी की संभावना (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि रात के तापमान में और गिरावट जारी रह सकती है।

    जानकारी के अनुसार अलग-अलग दिनों में बादल, हल्की बर्फबारी और शुष्क मौसम का मिश्रित प्रभाव रहेगा। आगामी 15 दिनों के मौसम में कई तरह के उतार चढ़ाव के बीच ठंड बढेगी।कल पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम सामान्यत: शुष्क रहेगा।4 दिसंबर की शाम से आसमान बादलों से ढक सकता है। देर रात या 5 दिसंबर की सुबह ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है।6 से 7 दिसंबर के दौरान मौसम फिर से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

    आठ दिसंबर को आसमान आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादलों से घिरा रह सकता है।साथ ही ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का हल्का अंदेशा है।

    9 से 13 दिसंबर तक मौसम विभाग ने इन दिनों आसमान में आंशिक से सामान्य बादल छाए रहने की संभावना जताई है।14 से 15 दिसंबर को बादल छाए रहने के साथ-साथ ऊच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

    मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों और जम्मू संभाग के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा बना रह सकता है।विभाग ने लोगों खासकर वाहन चालकों को सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय सफर करते हुए विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

    कितना रहा तापमान

    मंगलवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक
    है, जबकि न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है।काजीगुंड, पहलगाम और कुपवाड़ा में भी रात का तापमान शून्य से नीचे रहा।

    पहलगाम में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।कुकर्नाग का अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां दिन और रात दोनों समय आर्द्रता में कमी देखी गई।

    जम्मू संभाग में भी हल्की ठंडक

    जम्मू शहर का अधिकतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। रात का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भद्रवाह में तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा।