कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी, शुष्क मौसम से बढ़ी मुश्किलें

शुष्क मौसम से राहत नहीं, सर्दी में इजाफा



जागरण संवाददाता, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। घाटी के अधिकांश जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री से नीचे चला गया है। इससे सर्दी में इजाफा हुआ है। जम्मू संभाग में भी पारा गिरकर कई स्थानों पर शून्य डिग्री से नीचे पहुंच गया है। गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर दिन का पारा भी दस डिग्री से नीचे आ गया है।

प्रदेश में बुधवार को मौसम साफ रहा। राजधानी श्रीनगर में दिन का पारा 17.1, पहलगाम में 13.4 और गुलमर्ग में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी मौसम साफ रहने से धूप खिली रही। यहां दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा गिरकर 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन रात में पारे में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री गिरकर 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 19.2, बटोत में 18.9, कटड़ा में 24.8 और भद्रवाह में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता देते हैं कि सबसे कठिन दौर वाली 40 दिन की चिलेकलां सर्दी की शुरुआत आगामी 21 दिसंबर से शुरू होगी।