जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुलग रही अंतर्कलह की चिंगारी, अभी भी नाराज हैं विधायक; मंत्रियों के दौरों से बना रहे दूरी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सत्तारुढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत की जिस चिंगारी के फिलहाल बुझने का दावा किया जा रहा है, वह अभी भी सुलग रही है। सोमवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मंत्री मीर सैफुल्ला के स्वागत समारोह में दो विधायक कैसर जमशेद लोन और जावेद अहमद मिरचल शामिल नहीं हुए, हालांकि दोनों ने संपर्क करने पर कहा कि वे अपनी व्यस्तताओं के चलते नहीं पहुंच पाए।

वहीं, गत रविवार को भी पांपोर में वित्त एवं कृषि मंत्री जावेद अहमद डार के समारोह में भी स्थानीय विधायक हसनैन मसूदी ने दूरी बनाए रखी थी। यही नहीं हसनैन मसूदी ने जश्न-ए-केसर के आयोजन के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि चुनावी वादे पूरे करने में असमर्थ सरकार द्वारा केसर की घटती पैदावार के बावजूद जश्न-ए-केसर का आयोजन किया जा रहा है। यह तो परेशान किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है।

27 अक्टूबर को मीर को बनाया मंत्री उल्लेखनीय है कि मीर सैफुल्ला को गत 27 अक्टूबर को ही मंत्री बनाया गया है जबकि कैसर जमशेद लोन, जावेद अहमद मिरचल और हसनैन मसूदी असंतुष्ट विधायकों के खेमे से हैं। कैसर जमशेद लोन जिला कुपवाड़ा में लोलाब और जावेद अहमद मिरचल करनाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। गत सप्ताह डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक में जिन असंतुष्ट विधायकों ने सबसे ज्यादा मुखरता से अपनी बात रखी थी, उनमें कैसर जमशीद लोन और हसनैन मसूदी भी शामिल थे।

उमर अब्दुल्ला पर किसानों की अनदेखी का आरोप हसनैन मसूदी पांपोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मसूदी ने केसर की खेती में लगातार गिरावट के विरोध में 'जश्न-ए-केसर' समारोह का बहिष्कार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कृषि विभाग पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।