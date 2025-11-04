Language
    जम्मू-कश्मीर: 10वीं की परीक्षा की डेट शीट को संशोधित, देखें कब-कब होगा एग्जाम?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर बोर्ड ने 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए संशोधित डेट शीट जारी की है। परीक्षा 11 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगी। छात्र JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट से नई डेट शीट देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिनमें परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करना होगा।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट को संशोधित किया है। बोर्ड के कश्मीर संभाग व जम्मू के विंटर जोन की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि 10वीं की वार्षिक रेगुलर की अक्टूबर-नवंबर सत्र की 10वीं कक्षा की डेट शीट को विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए संशोधित किया जा रहा है।

    संशोधित डेट शीट के अनुसार छह नवंबर को वोकेशनल विषयों की परीक्षा होगी। 13 नवंबर साइंस, 17 नवंबर को उर्दू व हिंदी, 19 नवंबर को कंप्यूटर साइंस, 20 नवंबर को इंग्लिश, 23 नवंबर को होम साइंस, 24 नवंबर को अतिरिक्त विषयों, 25 नवंबर को म्यूजिक 26 नवंबर को सोशल साइंस और 27 नवंबर को पेंटिंग व आर्ट एंड ड्राइंग विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों और समय में बदलाव नहीं किया गया है।

     