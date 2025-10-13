Language
    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की सीटों के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन, इस दिन होगा चुनाव

    By Satnam Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कौन उम्मीदवार मैदान में उतरता है। इस चुनाव से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बदलाव की उम्मीद है, और लोगों की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं।

    आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चार सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए तीन उम्मीदवार घोषित कर दिए है। इनमें सज्जाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबराय शामिल हैं। वहीं भाजपा ने भी तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है जिनमें प्रदेश प्रधान सत शर्मा, राकेश महाजन, डॉ. अली मोहम्मद मीर शामिल हैं।

    इनमें तीन सीटों पर नेकां व एक सीट पर भाजपा के उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। बताते चलें कि चुनाव के लिए तीन अधिसूचनाएं जारी हुई हैं जिसके तहत नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हैं।

    भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी। नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को चुनाव होगा। चुनाव का समय सुबह सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक होगा। वोटों की गिनती शाम पांच बजे होगी। उसी दिन शाम को परिणाम की घोषणा हो जाएगी।

    यह चार सीटें पीडीपी के मीर मोहम्मद फियाज के दस फरवरी 2021, नजीर अहमद लावे के पंद्रह फरवरी 2021, भाजपा के शमशेर सिंह मन्हास के दस फरवरी 2021 और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के पंद्रह फरवरी 2021 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुई थी। इन चार सीटों के लिए तीन अलग अलग चुनाव हो रहे हैं।

    सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के साथ पार्टियों के वरिष्ठ नेता व समर्थक भी शामिल होंगे।भाजपा की तरफ से तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से यह साफ हो गया है कि कोई भी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं चुना जाएगा भले ही पहली दो सीटों पर नेकां के पास पूर्ण बहुमत है।