जम्मू-कश्मीर के रेलवे स्टेशनों पर सेवाओं का होगा विस्तार, यात्रियों को तुरंत मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की यात्रा और सुगम बनाने को सुविधाओं का विस्तार होगा। जम्मू रेल मंडल की ओर से कई स्टेशनों पर मल्टी पर्पज स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्टॉलों पर पानी, भोजन, पत्रिकाएं, साबुन, तेल, बच्चों के खिलौने और अन्य रोजमर्रा का जरूरी सामान एक ही जगह उपलब्ध होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडल ने एसेट मोनेटाइजेशन और नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-पर्पज स्टाल आवंटित करने के लिए मेगा ई-नीलामी आयोजित की। इस नीलामी से रेलवे को अगले पांच साल की अवधि में 2.80 करोड़ से अधिक राजस्व आने की उॉम्मीद है। सीनियर डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर (डीसीएम) उचित सिंघल के नेतृत्व में हुई इस ई-नीलामी में बड़ी संख्या में बोलीदाताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रेलवे के अनुसार, ई-नीलामी के माध्यम से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, पठानकोट कैंट, सोपोर और अनंतनाग सहित कई स्टेशनों पर मल्टी-पर्पज स्टाल आवंटित किए गए हैं।

इन स्टॉलों से यात्रियों को दैनिक जीवन से जुड़ा सामान उपलब्ध होगा। कटड़ा स्टेशन (प्लेटफार्म 2/3) पर पहले वर्ष का किराया 25 लाख, पांच वर्ष का कुल किराया 1,47,50,000 होगा। इसी तरह पठानकोट कैंट (प्लेटफार्म 1) में पहले वर्ष का किराया 11 लाख और पांच वर्ष का कुल किराया 64,95,310, कटड़ा स्टेशन (प्लेटफार्म 1) : पहले वर्ष का किराया 6,55,888, पांच वर्ष का कुल किराया 38,69,739 होगा।