कश्मीरी हिंदी टारगेट किलिंग मामला, लश्कर के तीन आतंकियों समेत 10 लोगों के ठिकानों पर छापे

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या के मामले में प्रदेश जांच एजेंसी (एसआइए) ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों समेत 10 लोगों के ठिकानों की तलाशी ली। इस दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कुछ डिजिटल उपकरण और जिहादी सामग्री जब्त की गई। एसआइए की टीम ने तलाशी के दौरान 25 लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलवामा के अच्छन में 26 फरवरी को आतंकियों ने बैंक एटीएम गार्ड संजय शर्मा की हत्या कर दी थी। उस समय वह पत्नी संग डॉक्टर के पास जा रहा था। प्रत्येक तलाशी दल के साथ होगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस मामले में एसआइए पहले भी दो बार आतंकियों व उनके समर्थकों के घरों की तलाशी ले चुकी है। एसआइए के प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग जिले में पांच जगह, कुलगाम में एक जगह और शोपियां में चार स्थानों की तलाशी ली गई है। इसके लिए 10 दल बनाए गए थे। प्रत्येक तलाशी दल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया था। इनमें से लश्कर के सक्रिय आतंकियों दानिश अहमद ठोकर उर्फ खालिद, उबैद पडर और अबरार फारूक वानी के घरों में भी तलाशी ली गई है। तीनों आतंकी संजय शर्मा की हत्या समेत दक्षिण कश्मीर में हुई टारगेट कि¨लग की अन्य वारदात में वांछित हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya