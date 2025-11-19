जम्मू-कश्मीर: मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन ने वेतन जारी करने की उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से परिवार कल्याण विभाग के 2211 हेड के तहत काम करने वाली फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर्स का वेतन जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि बार-बार आदेश जारी होने के बावजूद अभी तक वेतन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

फेडरेशन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य प्रशासनिक परिषद ने बीस जून 2024 को कर्मचारियों का वेतन नियमित तौर पर जारी करने और इसे केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हुआ।