    जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की चमकी किस्मत, उमर सरकार ने बढ़ाया इतना फीसदी DA

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है, जिससे कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, और बढ़ी हुई राशि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मियों, पेंशन धारकों, फैमिली पेंशन धारकों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग की तरफ से चार अलग-अलग आदेश जारी किए गए है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है।

    मौजूदा समय में मूल वेतन पर डीए 55 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है और यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक डीए की अतिरिक्त किस्त की बकाया राशि नकद दी जाएगी और साथ ही अक्टूबर के मासिक वेतन का यह हिस्सा बन जाएगा।

    पेंशन धारकों को भी होगा फायदा

    वहीं, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत मंत्रिमंडल के 15 अक्टूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन हासिल कर रहे सरकारी पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

    मौजूदा समय में मूल पेंशन या मूल फैमिली पेंशन पर डीए 55 प्रतिशत दिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। डीए की अतिरिक्त किस्त की बकाया राशि जुलाई से लेकर सितंबर तक की राशि अक्टूबर महीने में नकद दी जाएगी। डीए की बढ़ी हुई राशि अक्टूबर से यह मासिक पेंशन और फैमिली पेंशन का हिस्सा बन जाएगी। यह आदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य की तरफ से जारी किया गया है।

    छठे वेतन आयोग के तहत DA में बढ़ोतरी

    इसी बीच जम्मू-कश्मीर में छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत छठे वेतन आयोग के तहत कार्य कर रहे कर्मियों के महंगाई भत्ते दिए में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है मौजूदा समय में यह मूल वेतन पर 252 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है और यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

    डीए की अतिरिक्त किस्त की बकाया राशि जो जुलाई से सितंबर के बीच में है, अक्टूबर महीने में नकद दी जाएगी और अक्टूबर महीने के मासिक वेतन का यह हिस्सा बन जाएगा। वहीं, छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन हासिल कर रहे पेंशन और फैमिली पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते दिए में प्रतिशत की वृद्धि की गई है मौजूदा समय में मूल पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन पर यह 252 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है और यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

    पेंशन और फैमिली पेंशन धारकों को जुलाई से लेकर सितंबर महीने के डीए की बकाया राशि अक्टूबर महीने में नकद दी जाएगी और अक्टूबर से यह मासिक पेंशन और फैमिली पेंशन का हिस्सा बन जाएगी।