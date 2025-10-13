Language
    जम्मू-कश्मीर: आठ साल से फरार अपराधी को पुलिस ने सोपोर से किया गिरफ्तार

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर में आठ साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी क्षेत्र में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। पुलिस ने अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच कर रही है।

    पिछले आठ वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रविवार को पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया जो पिछले आठ वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस ने दावा कि वे भगोड़ों और घोषित अपराधियों पर अपनी कार्रवाई निरंतर जारी रखे हुए है।

    गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जाविद अहमद अहंगर पुत्र अली मोहम्मद अहंगर निवासी जुडिनाम्बल पंजला के रूप में हुई है। पुलिस स्टेशन सोपोर में उसके खिलाफ आरपीसी की धारा 457 और 380 के तहत एफआइआर दर्ज है।

    आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए 2017 से फरार था। विशेष सूचना के आधार पर सोपोर पुलिस की एक टीम ने लगातार प्रयासों के बाद उसे सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

    कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और बाद में उसे सोपोर की सहायक जेल में बंद कर दिया गया।

    सोपोर पुलिस ने कहा कि वे भगोड़ों और घोषित अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून से बचने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी पहुंच से बाहर न रहे।