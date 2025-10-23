जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा सर्दी का सितम, अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा वेदर?

जागरण संवाददाता, जम्मू। अगले पांच दिन तक जम्मू संभाग में मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 28 अक्टूबर को आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी।

ॉइससे दिन के समय गर्मी बरकरार रहेगी। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में सुबह-शाम मौसम ठंडा हो चुका है जबकि जम्मू शहर व आसपास के मैदानी इलाकों में भी सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होती है। मैदानी इलाकों में बुधवार को तीखी धूप के चलते दोपहर को गर्मी का एहसास हुआ। सुबह से ही मौसम शुष्क बना हुआ था और यह सिलसिला पूरा दिन जारी रहा।