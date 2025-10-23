Language
    जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा सर्दी का सितम, अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा वेदर?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में सर्दी का सितम दिखने लगा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है, लेकिन रात में तापमान और गिरने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। अगले पांच दिन तक जम्मू संभाग में मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 28 अक्टूबर को आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी।

    ॉइससे दिन के समय गर्मी बरकरार रहेगी। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में सुबह-शाम मौसम ठंडा हो चुका है जबकि जम्मू शहर व आसपास के मैदानी इलाकों में भी सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होती है। मैदानी इलाकों में बुधवार को तीखी धूप के चलते दोपहर को गर्मी का एहसास हुआ। सुबह से ही मौसम शुष्क बना हुआ था और यह सिलसिला पूरा दिन जारी रहा।

    बुधवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पारा सामान्य के आसपास रहने से फिलहाल जम्मू शहर व मैदानी इलाकों में सर्दी के आसार कम हैं।