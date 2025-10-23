जम्मू अम्बफला से लेकर जानीपुर मार्ग में फुटपाथों पर अतिक्रमण, राहगीरों की जान जोखिम में, कोई पूछने वाला नहीं

‘फुटपाथ पर जगह-जगह सामान सजा देना कहां की व्यवस्था है। इन्हें लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, न कि सामान सजाने के लिए। दुकानदारों ने हद कर रखी है। हमारी जान जोखिम में रहती है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है।’ -रवि कुमार, निवासी उस्ताद मुहल्ला

‘जानीपुर मार्ग पर पहले ही जाम की स्थिति रहती है। रही-सही कसर दुकानदारों ने फुटपाथों पर सामान सजाकर पुरी कर दी है। फुटपाथ खाली रहने चाहिए। सामान को दुकानों के अंदर रखा जाए। रेहड़ी-फड़ी वाले भी हटाए जाएं।’ -पवन कुमार, निवासी अम्बफला

‘हमने देखा है, कई बार पुलिस और प्रशासन की टीमें कार्रवाई करती हैं लेकिन कुछ ही देर बाद वैसे ही हालात हो जाते हैं। दोषियों को जुर्माने होने चाहिए। चालान कटने चाहिए ताकि अदालत में पेशी हो और फिर अतिक्रमणकारी डरें।’ -तारिक नार, निवासी रिहाड़ी

‘फुटपाथों को खाली करवाने की जरूरत है लेकिन कोई व्यवस्था करनी होगी। कहीं रेहड़ी-फड़ी मार्केट विकसित करने की जरूरत है। गरीब लोग रेहड़ियां-फड़ियां लगाते हैं। उनकी रोजी-रोटी भी न छिने। वैसे बहुत से बाहरी लोग यह काम कर रहे हैं।’ -राहुल कुमार, निवासी कर्ण नगर