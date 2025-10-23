जम्मू अम्बफला से लेकर जानीपुर मार्ग में फुटपाथों पर अतिक्रमण, राहगीरों की जान जोखिम में, कोई पूछने वाला नहीं
जम्मू के अम्बफला-जानीपुर मार्ग पर फुटपाथों पर अतिक्रमण से राहगीरों की जान खतरे में है। दुकानदारों और फेरीवालों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर का अति व्यस्त अम्बफला-न्यू प्लाट-जानीपुर मार्ग पर फुटपाथों पर अतिक्रमण सिर चढ़कर बोल रहा है। कई बार कार्रवाई के बावजूद कुछ दुकानदार, फड़ी वाले सामान को फुटपाथ पर सजा देते हैं। फिर राहगीरों को जान जोखिम में डाल कर सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है।
न्यू प्लाट इलाके में जगह-जगह ऐसी दिक्कतें हैं जो नागरिकों के जी का जंजाल बन रही हैं लेकिन बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई नाममात्र ही होती है। रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाने में नगर निगम के कर्मचारी सख्ती जरूर दिखा देते हैं। बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होती।
अम्बफला से लेकर टाली मोड और जानीपुर मार्ग पर भी फुटपाथों पर रेहड़ियां-फड़ियां सजी रहती हैं। कोई पूछने वाला नहीं। जम्मू का हाईकोर्ट इसी मार्ग पर है तो न्यायधीशों का आना-जाना इसी मार्ग से होता है। कई बार अदालत प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग को निर्देश दे चुकी है। कार्रवाई भी होती है लेकिन कुछ ही घंटों बाद स्थिति जस की तस हो जाती है।
चूंकि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है तो नगर निगम की सख्ती कम हुई है। लिहाजा फुटपाथों पर सामान सजाकर बाजार सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। नगर निगम की कार्रवाई अगले कुछ दिनों में शुरू होने की संभावना है। देखना यह है कि इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ निगम किस हद तक सख्ती दिखाता है।
अढ़ाई सौ से ज्यादा दुकानें
अम्बफला-जानीपुर मार्ग पर 250 के करीब दुकाने हैं। हजारों की संख्या में रोजाना लोगों की आवाजाही होती है। यह जम्मू का सबसे व्यस्त रहने वाला मार्ग है। हर मिनट में करीब दस गाड़ियां मार्ग से गुजरती हैं। जम्मू-कश्मीर का हाईकोर्ट, एसडीएम कार्यालय भी इसी मार्ग पर है। इतना ही नहीं कई बड़े शोरूम भी मार्ग पर खुले हुए हैं।
क्या कहते हैं लोग
‘फुटपाथ पर जगह-जगह सामान सजा देना कहां की व्यवस्था है। इन्हें लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, न कि सामान सजाने के लिए। दुकानदारों ने हद कर रखी है। हमारी जान जोखिम में रहती है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है।’ -रवि कुमार, निवासी उस्ताद मुहल्ला
‘जानीपुर मार्ग पर पहले ही जाम की स्थिति रहती है। रही-सही कसर दुकानदारों ने फुटपाथों पर सामान सजाकर पुरी कर दी है। फुटपाथ खाली रहने चाहिए। सामान को दुकानों के अंदर रखा जाए। रेहड़ी-फड़ी वाले भी हटाए जाएं।’ -पवन कुमार, निवासी अम्बफला
‘हमने देखा है, कई बार पुलिस और प्रशासन की टीमें कार्रवाई करती हैं लेकिन कुछ ही देर बाद वैसे ही हालात हो जाते हैं। दोषियों को जुर्माने होने चाहिए। चालान कटने चाहिए ताकि अदालत में पेशी हो और फिर अतिक्रमणकारी डरें।’ -तारिक नार, निवासी रिहाड़ी
‘फुटपाथों को खाली करवाने की जरूरत है लेकिन कोई व्यवस्था करनी होगी। कहीं रेहड़ी-फड़ी मार्केट विकसित करने की जरूरत है। गरीब लोग रेहड़ियां-फड़ियां लगाते हैं। उनकी रोजी-रोटी भी न छिने। वैसे बहुत से बाहरी लोग यह काम कर रहे हैं।’ -राहुल कुमार, निवासी कर्ण नगर
क्या कहते हैं अधिकारी
‘त्योहारों के चलते थोड़ी राहत दी गई थी। किसी को भी फुटपाथ पर सामान सजाकर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछेक दिनों में दोबारा खिलाफवर्जी टीम कार्रवाई शुरू करेगी। सामान जब्त किया जाएगा। फुटपाथ खाली करवाए जाएंगे।’ -सुबह मेहता, ज्वाइंट कमिश्नर, रेव्न्यू एंड इंफोर्समेंट, जम्मू नगर निगम
