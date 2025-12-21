कोहरे की आड़ में घुसपैठ की आशंका, जम्मू के सीमांत इलाकों में अलर्ट, सेना-BSF और पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

जागरण संवाददाता, जम्मू। घने कोहरे की आड़ में पाकिस्तान से आतंकियों के घुसपैठ करने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सेना, बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार कर सुरक्षा ग्रिड को अभेद्य बनाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। विशेष रूप से रात के समय सतर्कता बढ़ा दी गई है और सीमा क्षेत्र में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, सर्दियों के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश बढ़ जाती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील सेक्टरों में संयुक्त नाकेबंदी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सेना और बीएसएफ के जवान आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की मदद से सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। जम्मू पुलिस भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

गांवों में रात्रि गश्त बढ़ी सीमांत गांवों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों ने सीमावर्ती निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी सुरक्षा चौकी या पुलिस स्टेशन को दें। ग्रामीणों को सतर्क रहने और अनजान लोगों को शरण न देने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें और संयुक्त अभ्यास किए जा रहे हैं।