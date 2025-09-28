जम्मू एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप; पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। रविवार को जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी को मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद हवाई अड्डे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ड्रिल भी की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और पुलिस ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान कुछ भी संदिग्ध और विस्फोटक समान नहीं मिला। एयर ट्रैफिक भी प्रभावित नहीं हुआ।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह एक निजी एयरलाइन कंपनी को एक ईमेल मिली थी, जो फर्जी थी। इसके बाद विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी की संभावना को लेकर सुरक्षा अभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है।