Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप; पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी को धमकी भरा ईमेल मिला जिसके बाद सीआईएसएफ और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और हवाई यातायात सामान्य रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर ईमेल भेजने वाले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। रविवार को जम्मू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी को मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद हवाई अड्डे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ड्रिल भी की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और पुलिस ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान कुछ भी संदिग्ध और विस्फोटक समान नहीं मिला। एयर ट्रैफिक भी प्रभावित नहीं हुआ।

    एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह एक निजी एयरलाइन कंपनी को एक ईमेल मिली थी, जो फर्जी थी। इसके बाद विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी की संभावना को लेकर सुरक्षा अभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)