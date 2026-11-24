सुरेंद्र सिंह, जम्मू। सर्दियों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण जम्मू एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग प्रभावित होने और उन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट करने की समस्या से अब काफी हद तक निजात मिलेगी।

जम्मू एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आइएलएस) को अपग्रेड कर कैटेगरी-दो में विकसित किया गया है। इसके चालू होने से अब 550 मीटर तक की दृश्यता में भी निर्धारित तकनीकी और परिचालन मानकों के तहत विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकेगी। इससे कोहरे में उड़ानों के डायवर्जन में 80 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।

जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक देवेंद्र यादव ने बताया कि पहले एयरपोर्ट पर आइएलएस कैटेगरी-एक काम कर रहा था, जिसके तहत 800 मीटर की दृश्यता में विमानों की लैंडिंग संभव थी। अब इसे अपग्रेड कर कैटेगरी-दो में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे कम दृश्यता में भी विमानों को रनवे तक पहुंचने के लिए सटीक दिशा और ऊंचाई संबंधी मार्गदर्शन मिलेगा।

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट (एफआइयू) ने सिस्टम का ग्राउंड और एयर कैलिब्रेशन पूरा कर इसकी क्षमता की जांच की है।कैटेगरी-दो आइएलएस के शुरू होने से सर्दियों में कम दृश्यता के कारण विमानों को डायवर्ट करने की नौबत कम आएगी।