जम्मू एयरपोर्ट पर दो इंडिगो उड़ानें रद, 12 फ्लाइट ही पहुंची, आज के लिए 11 प्रस्तावित

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    जम्मू एयरपोर्ट पर मंगलवार को 14 में से 12 उड़ानें पहुंचीं, इंडिगो की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं। ये उड़ानें हैदराबाद और दिल्ली से आनी थीं। सुबह से विमा ...और पढ़ें

    Indigo File Photo

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू एयरपोर्ट पर मंगलवार को 14 उड़ानों में से 12 उड़ानें ही पहुंची। जम्मू पहुंचने वाली दो इंडिगो की उड़ानें रद हुईं। ये उड़ाने हैदराबाद और दिल्ली से पहुंचनी थीं।

    मंगलवार को सुबह से ही जम्मू एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सामान्य नजर आई। जम्मू एयरपोर्ट पर सुबह सबसे पहला विमान इंडिगो एयरलाइंस का 9.16 बजे पर पहुंचा। इसके बाद दूसरा और तीसरा विमान भी इंडिगो दिल्ली और हैदराबाद से सुबह 10 . 58 बजे और 11.58 बजे पर आया। दिन का चौथा विमान दिल्ली से एयर इंडिया का 12.31 मिनट जबकि अगला विमान श्रीनगर से इंडिगो का लैंड हुआ।

    मंगलवार को इंडिगो के नौ, एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो और स्पाइस जेट का एक विमान पहुंचा, जिनमें मुंबई से आने वाला विमान भी शामिल था। जम्मू एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद से आने वाले विमान के बारे में देर शाम तक कोई सही सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जबकि दिल्ली से आने वाला इंडिगो के विमान की उड़ान न भरने की जानकारी प्राप्त हो गई थी।

    वहीं बुधवार को जम्मू एयरपोर्ट पर 11 प्रस्तावित उड़ानें हैं। बुधवार को दिल्ली, श्रीनगर के अलावा लेह, बेंगलुरू, इंदौर और मुंबई की उड़ानें शामिल हैं।