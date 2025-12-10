जम्मू एयरपोर्ट पर दो इंडिगो उड़ानें रद, 12 फ्लाइट ही पहुंची, आज के लिए 11 प्रस्तावित

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू एयरपोर्ट पर मंगलवार को 14 उड़ानों में से 12 उड़ानें ही पहुंची। जम्मू पहुंचने वाली दो इंडिगो की उड़ानें रद हुईं। ये उड़ाने हैदराबाद और दिल्ली से पहुंचनी थीं।

मंगलवार को सुबह से ही जम्मू एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सामान्य नजर आई। जम्मू एयरपोर्ट पर सुबह सबसे पहला विमान इंडिगो एयरलाइंस का 9.16 बजे पर पहुंचा। इसके बाद दूसरा और तीसरा विमान भी इंडिगो दिल्ली और हैदराबाद से सुबह 10 . 58 बजे और 11.58 बजे पर आया। दिन का चौथा विमान दिल्ली से एयर इंडिया का 12.31 मिनट जबकि अगला विमान श्रीनगर से इंडिगो का लैंड हुआ।