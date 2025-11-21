Language
    जम्मू प्रशासन ने नशा तस्करों के गढ़ सिकंदरपुर कोठे में छुड़ाई 130 कनाल सरकारी जमीन, 15 मकान तोड़े

    By Satish Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सिकंदरपुर कोठे में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 130 कनाल सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और 15 अवैध मकान तोड़े गए। यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है, जिससे इलाके में नशा कारोबार पर लगाम लगने की उम्मीद है। 

    मुक्त कराई गई जमीन का उपयोग सार्वजनिक हित में होगा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिशनाह। बिशनाह के गांव सिकंदरपुर कोठे जो नशा नशा तस्करों का हाट स्पॉट भी है, वहां नशा तस्करों का गढ़ है और नशे की कमाई से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर अपने आशियाने बना रखे थे, प्रशाशन ने इन नशे के सौदागरों से करोड़ों रुपये की 130 कनाल सरकारी और कस्टोडियन ज़मीन को कब्जा मुक्त करवा लिया है।

    ज़िला प्रशासन , डी सी जम्मू द्वारा जारी एक अद्वके अनुसार पुलिस ब प्रशाशन ने कब्ज़ा हटाने के लीए और सरकारी जमीन पर बने 15 के करीब मकानों में तोड़फोड़ का अभियान चलाया और बिश्नाह तहसील के सिकंदरपुर गाँव में करोड़ों रुपये की ज़मीन वापस ली। यह अभियान ज़िला मजिस्ट्रेट जम्मू डॉ. राकेश मिन्हास के निर्देश पर SSP, जम्मू जोगिंदर सिंह के साथ मिलकर चलाया गया।

    खसरा नंबर 308, 389, 2206 के तहत आने वाली लगभग 130 कनाल ज़मीन पर ड्रग्स तस्करी के तहत बुक किए गए अपराधियों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा था और अवैध इमारतें बना रखी थीं।

    ज़िला प्रशासन ने सरकारी ज़मीन पर ऐसे अवैध कब्ज़ों के खिलाफ़ और ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार के अतिक्रमण अभियान के तहत कब्जा मुक्त करवाई गई जमीन संबंधित डिपार्टमेंट को सौंप दी दिया गया ।

    और इस कब्जा मुक्त जमीन का कुछ हिस्सा नियाबत, पटवार हलका और पुलिस चौकी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का भी रखी गई है। यह अतिक्रमण हटाने की मुहिम एसडीएम जम्मू साउथ, मनु हंसा और सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू, इरशाद राथर की देखरेख में चलाई गई, जिसमें तहसीलदार बिश्नाह, अंकुश त्रिपाठी, एसडीपीओ आर.एस. पुरा, गुरमीत सिंह, राकेश जम्वाल, थाना प्रभारी बिश्नाह थाना प्रभारी अरनिया दिलावर कुमार थाना प्रभारी गांधी नगर जय पाल शर्मा थाना प्रभारी मीरां साहिब मनहास थाना प्रभारी गंग्याल संजीव चिंब थाना प्रभारी त्रिकुटा नगर सुशील चौधरी सहित सैकड़ो पुलिस कर्मी मौजूद थे।

    इस अभियान के तहत सुरक्षा के सभी उपाय बरते गए थे हालांकि मौके पर आए किसी भी अधिकारी ने बयान नहीं दिया।