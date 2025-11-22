जम्मू प्रशासन का नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी, अब लहू गुज्जर व युका गुज्जर का कमान गिराया

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर निकले जम्मू प्रशासन व जम्मू पुलिस ने नशा हाॅट स्पाॅट पर पुलिस प्रशासन का पिला पंजा खूब कहर बरपा रहा है। शनिवार को भी पुलिस प्रशासन ने बिश्नाह के गांव चक बजीरू में कुख्यात नशा तस्कर गुलज़ार अहमद उर्फ लहू गुज्जर व युका गुज्जर द्वारा नशे की कमाई से बनाई गई करोड़ों की इमारत को गिरा दिया।

पुलिस दलबल के साथ एसडीएम साउथ मन्नू हंसा ने तहसीलदार अंकुश त्रिपाठी के साथ चक बजीरू गांव में पहुंच कर नशा तस्करी की आमदनी से बनाई गई इमारत को गिरा दिया। तस्करों ने यह इमारत स्टेट लैंड व एग्रीकल्चर लैंड पर बनाई थी और गैर कानूनी तरीके से बनाई थी। प्रशासन ने वहां के मकान का मलवा भी शिफ्ट करवा दिया ताकि वह इस मलवे का इस्तेमाल ना कर सकें।

आपको बता दें कि शुक्रवार को भी पुलिस व प्रशासन ने बिश्नाह के गांव सिकंदरपुर कोठे, जो नशा नशा तस्करों का हाट स्पाट भी है, वहां नशा तस्करों का गढ़ है और नशे की कमाई से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर अपने आशियाने बना रखे थे। प्रशासन ने इन नशे के सौदागरों से करोड़ों रुपये की 130 कनाल सरकारी और कस्टोडियन जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया था।

आज 16 कनाल भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा डीसी जम्मू द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार पुलिस व प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए और सरकारी जमीन पर बने 15 के करीब मकानों में तोड़फोड़ का अभियान चलाया और बिश्नाह तहसील के सिकंदरपुर कोठे गांव में करोड़ों रुपये की जमीन वापस ली। शनिवार को प्रशासन ने 16 कनाल जमीन को कब्जा मुक्त करवाया और एक करोड़ के आस पास कीमत की दो मंजिला इमारत को गिरा दिया।

दो दिनों में 146 कनाल भूमि मुक्त कराई आपको यह भी बता दें कि ये दोनों कुख्यात नशा तस्कर लहू गुज्जर व उसके भाई युका गुज्जर का मकान था। लहू गुज्जर का मकान प्रशासन पहले ही गिरा चुका है। दो दिनों में 146 कनाल जमीन कब्जा मुक्त करवाई इस जमीन पर अपराधियों ने अवैध कब्जा कर रखा था और अवैध इमारतें बना रखी थीं। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ और जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।