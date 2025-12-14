जिला प्रशासन जम्मू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 134 पटवारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से लागू

जागरण संवाददाता, जम्मू। जिला प्रशासन जम्मू ने प्रशासनिक हित में बड़ा कदम उठाते हुए 134 पटवारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला उपायुक्त जम्मू राकेश मिन्हास द्वारा जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश के अनुसार पटवारियों को एक तहसील से दूसरी तहसील, नायब तहसील व हल्कों में नई तैनाती दी गई है, जबकि कई को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने की पहल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह तबादले प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने, राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाने तथा जनहित में सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से किए गए हैं। कुछ पटवारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध तैनात किया गया है, वहीं कई को स्थानांतरित कर्मियों के स्थान पर नई जिम्मेदारी दी गई है।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।