जानीपुर में 16 वर्षीय लड़की घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी, मोबाइल फोन भी बंद, अपहरण का मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के रहस्यमयी ढंग से लापता पर स्जवनों ने आशंका जताई है कि एक युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जानीपुर पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानीपुर के मंडलिक नगर, पलौड़ा में रहने वाले एक परिवार ने जानीपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि बेटी का मोबाइल फोन भी बंद है। स्वजनों ने भी रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।

उन्हें एक युवक पर शक है, जो उनकी बेटी को पहले फोन करता था। उसका नाम ठीक से ज्ञात नहीं, उसका मोबाइल फोन भी बंद है। उनका आरोप है कि उसी ने बेटी को बहला–फुसलाकर अपहरण किया है। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी है और संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।