    जानीपुर में 16 वर्षीय लड़की घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी, मोबाइल फोन भी बंद, अपहरण का मामला दर्ज

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    जम्मू के जानीपुर थाना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय लड़की रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है और पुलिस में मामला दर्ज कराया है। ...और पढ़ें

    जानीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के रहस्यमयी ढंग से लापता पर स्जवनों ने आशंका जताई है कि एक युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जानीपुर पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    जानीपुर के मंडलिक नगर, पलौड़ा में रहने वाले एक परिवार ने जानीपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि बेटी का मोबाइल फोन भी बंद है। स्वजनों ने भी रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।

    उन्हें एक युवक पर शक है, जो उनकी बेटी को पहले फोन करता था। उसका नाम ठीक से ज्ञात नहीं, उसका मोबाइल फोन भी बंद है। उनका आरोप है कि उसी ने बेटी को बहला–फुसलाकर अपहरण किया है। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी है और संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

    पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित कर सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं, स्वजन बेटी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।