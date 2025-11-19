करोड़ों की लाइटें अंधेरे में; जम्मू के 75 वार्डों में 10,000 स्ट्रीट लाइटें खराब, कंपनी नहीं दे रही ध्यान

जागरण संवाददाता, जम्मू। करोड़ों रुपये खर्च कर नगर निगम अधीनस्थ शहर के 75 वार्डों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों में से करीब 10 प्रतिशत खराब पड़ी हैं। कंपनी परवाह नहीं कर रही है और निगम की इलेक्ट्रिक विंग पर अधिकारियों व लोगों का दबाव बना हुआ है।

इसी के चलते निगम की इलेक्ट्रिक विंग शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को खुद ही ठीक करने में जुटी रहती है। शहर में एक लाख के करीब स्ट्रीट लाइटे लगी हुई हैं। हरेक वार्ड में 40-50 लाइटें खराब पड़ी हैं। अधिकतर ऐसी हैं जिनकी मरम्मत ही संभव नहीं। लिहाजा इन्हें निगम के कर्मचारी भी छोड़ देते हैं।

वे सिर्फ उन्हीं लाइटों को ठीक करते हैं जिनमें मरम्मत कार्य होता है। जम्मू शहर में एनर्जी एफीशेंसी सर्विस लिमिटेड (इइएसएल) ने स्ट्रीट लाइटों का ठेका लिया हुआ है। खराब हो चुकी लाइटों को बदला जाना है और कंपनी ने जल्द नई लाइटें आने पर खराब को बदलने का भरोसा दिलाया है।

इसी कड़ी में मंगलवार को जम्मू नगर निगम और कंपनी की टीम ने शहर के वार्ड नंबर 22, शास्त्री नगर में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का अभियान चलाया। इस दौरान दो दर्जन के करीब स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया गया।

इससे पहले बख्शी नगर, राजपुरा, त्रिकुटा नगर में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का कार्य किया गया। इसके बावजूद शहर के वार्डों में बहुत सी स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से हर वार्ड में रूटीन में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत जारी रहती है।

इलेक्टि्रक विंग के नोडल आफिसर दर्शन कुमार का कहना है कि रोजाना ही किसी न किसी वार्ड में निगम की टीम काम में जुटी होती है। जितनी भी खराब स्ट्रीट लाइटें हैं, इन्हें चरणबद्ध तरीके से ठीक किया जा रहा है। अब बहुत कम लाइटें ही बंद रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में इन्हें भी ठीक कर लिया जाएगा। बाकी थोड़ा-बहुत काम साथ-साथ चलता रहता है।

यहां करें शिकायत स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोग अब इस हेल्पलाइन नंबर 9240268676 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत से स्ट्रीट लाइटें खराब रहती हैं। ऐसे में लोगों को हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना पड़ता है।