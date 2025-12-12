जम्मू सीमा में घुसपैठ कर रहे जैश का आतंकी गिरफ्तार, बड़ी वारदात की फिराक में था खालिक; हथियार और गोला-बारूद बरामद
जम्मू के परगवाल सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान अब्दुल खालिक के रूप में ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए कड़ी सर्तकता बरत रही सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को जम्मू के परगवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को पकड़ कर उसके पास से हथियार, गोला-बारूद बरामद किया है।
जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच सीमा प्रहरी कड़ी सर्तकता बरत रहे हैं। ऐसे में अंधेरे की आड़ में सीमा से घुसपैठ कर रहे आतंकी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान अब्दुल खालिक के रूप में हुई है।
दुश्मनों की बड़ी साजिश नाकाम
बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए घुसपैठ कर रहे आतंकी को पकड़ कर सीमा सुरक्षाबल ने देश के दुश्मनों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। राजौरी जिले के दरहाल के रहने वाले खालिक के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार, खालिक वर्ष 2021 में गुलाम जम्मू कश्मीर चला गया था।
अब वह जम्मू कश्मीर में आतंक को शह देने के लिए लौट रहा था। शुक्रवार सुबह अंधेरे की आड़ में खालिक ने जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश किया, सतर्क जवानों ने उसे दबोच लिया।
आगे की कार्रवाई के लिए खालिक को जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है। खलिक के पास से एक एमपी 5 राइफल, एक मैगज़ीन, 10 गोलियाें के साथ एक खाली ड्रम मैगज़ीन भी बरामद की गई है। पुलिस पकड़े गए आतंकी से पूछताछ कर रही है।
जैश आतंकियों के बड़े ग्रुप की घुसपैठ कराने की साजिश
सूत्रों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल को दो दिन पहले सीमा पार जैश-ए- मोहम्मद की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था। इसके बाद सीमा प्रहरियों ने सतर्कता के स्तर को बढ़ा दिया था। इनपुट थी कि जैश आतंकियों के बड़े ग्रुप की घुसपैठ कराने की योजना बना रहा था।
इसके बाद से सीमा की सुरक्षा के प्रबंधों को और पुख्ता बना दिया गया था। सीमा सुरक्षा बल को सीमा पार पाकिस्तानी इलाके में आतंकवादी लान्च पैड सक्रिय होने संबंधी पुख्ता सूचनाएं मिली हैं।
इस बीच, खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा व एलओसी के पार 70 से अधिक आतंकवादी लांचपैड पर सक्रिय किए हैं। सियालकोट व ज़फरवाल क्षेत्रों में 12 व जम्मू संभाग में एलओसी के पार करीब 60 लांचपैड सक्रिय होने की सूचना है।
आतंकियों के मंसूबे को नाकाम बनाने की रणनीति
ऐसे हालात में इस समय सेना, सीमा सुरक्षा बल व जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर समन्वय के साथ आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
इस संबंध में सेना, सुरक्षा बलों के अधिकारियों व खुफियों एजेंसियों के अधिकारियों के बीच कई बैठकें भी हो चुकी हैं। इस समय सीमा पर तलाशी अभियानों में तेजी लाने के साथ सुरक्षा ग्रिड को बौर मजबूत बनाने के लिए सीमांत वासियों से भी सहयोग लिया जा रहा है।
