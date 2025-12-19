संसद में गूंजा सोनम वांगचुक और मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मामला, संजय सिंह ने उठाई आवाज

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के पर्यावरणविद्घ सोनम वांगचुक व जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद में उठा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए पर्यावरणविद्घ सोनम वांगचुक व पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि वे लोगों के मुद्दों को उठा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करना अनुचित है।

संजय सिंह ने राज्यसभा में यह मुद्दा उस समय उठाया जब लद्दाख के संगठन केंद्र सरकार से बातचीत में वांगचुक की रिहाई का मुद्दा उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लद्दाख के नेता अपने मुद्दों को लेकर अन्य दलों के नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पदाधिकारी सज्जाद कारगिली ने छह दिसंबर को दिल्ली में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह से बैठक की थी। उन्होंने जोर दिया कि वह लद्दाख के लोगों को मुद्दों को राज्यसभा में उठाकर उन्हें हल करवाने में सहयोग दें।

सज्जाद कारगिली ने शुक्रवार को संजय सिंह के राज्यसभा में सोनम वांगचुक, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करने संबंधी वीडियो एक्स पर साझा किया है। कारगिली ने संजय सिंह द्वारा सोनम वांगचुक, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा राज्यसभा में उठाने पर उनका आभार जताया है।

इस समय लद्दाख के मुद्दों को गृह मंत्रालय के बैठक बुलाने में देरी से क्षेत्र के संगठनों में असंतोष है। कारगिल का कहना है कि यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्र इस मामले में गंभीर नही है। एक महीने से अधिक समय हो जाने के बाद गृह मंत्रालय ने लेह अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पदाधिकारियों से बैठक की तिथि तय नही की है।