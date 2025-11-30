जम्मू-कश्मीर से मुंबई तक नशे का नेटवर्क ध्वस्त, ट्रकों में छिपाकर ड्रग्स लाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई के अग्रिपाड़ा क्षेत्र से एक अंतरराज्यीय हार्डकोर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान सरताज अहमद मंसूरी निवासी कन्नमवार नगर, विक्रोली ईस्ट, टैगोर नगर, मुंबई के रूप में हुई है। उस पर पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में मामला दर्ज था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

एसएसपी एएनटीएफ अनवर अहमद ने बताया कि टीम ने मुंबई के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की और उसके बाद आरोपित को बायकुला रोड स्थित काला पानी जंक्शन के पास से दबोचने में सफलता प्राप्त की।

जांच में खुलासा हुआ है कि सरताज अहमद मंसूरी इस केस में व्यावसायिक मात्रा में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का मुख्य रिसीवर था। वह कश्मीर के नशा तस्करों के खातों में पैसा जमा कराता था, जिसके बाद नशा ट्रकों में छिपाकर कश्मीर से मुंबई भेजा जाता था।