जम्मू-कश्मीर से मुंबई तक नशे का नेटवर्क ध्वस्त, ट्रकों में छिपाकर ड्रग्स लाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:17 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर एएनटीएफ ने मुंबई से एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर सरताज अहमद मंसूरी को गिरफ्तार किया है। वह कश्मीर के तस्करों के खातों में पैसे जमा करवाकर ट्रकों में नशा छिपाकर मुंबई मंगवाता था, फिर युवाओं को बेचता था। एएनटीएफ ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सूचना देने की अपील की है।

    Hero Image

    एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई के अग्रिपाड़ा क्षेत्र से एक अंतरराज्यीय हार्डकोर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित की पहचान सरताज अहमद मंसूरी निवासी कन्नमवार नगर, विक्रोली ईस्ट, टैगोर नगर, मुंबई के रूप में हुई है। उस पर पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में मामला दर्ज था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

    एसएसपी एएनटीएफ अनवर अहमद ने बताया कि टीम ने मुंबई के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की और उसके बाद आरोपित को बायकुला रोड स्थित काला पानी जंक्शन के पास से दबोचने में सफलता प्राप्त की।

    जांच में खुलासा हुआ है कि सरताज अहमद मंसूरी इस केस में व्यावसायिक मात्रा में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का मुख्य रिसीवर था। वह कश्मीर के नशा तस्करों के खातों में पैसा जमा कराता था, जिसके बाद नशा ट्रकों में छिपाकर कश्मीर से मुंबई भेजा जाता था।

    मुंबई पहुंचने पर वह नशे को स्थानीय युवाओं में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाता था। यह गिरफ्तारी नशा तस्करी नेटवर्क पर एक बड़ी चोट है और इससे एजेंसियों के साथ-साथ युवा वर्ग को भी राहत मिली है।

    नशाखोरी के खिलाफ एएनटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधर, एएनटीएफ ने आम लोगों विशेषकर युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें व नशीले पदार्थों की सप्लाई और वितरण से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत एएनटीएफ के साथ साझा करें। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी।