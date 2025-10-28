जम्मू-कश्मीर: 79वें इन्फैंट्री दिवस पर सैनिकों ने लिया देश रक्षा का संकल्प, वीर जवानों के बलिदान को दी सलामी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय सेना ने सोमवार को 79वें इंफैंट्री डे के अवसर पर अपने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर कीमत पर देश की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह दिन 27 अक्टूबर 1947 को उस समय की याद दिलाता है जब सेना ने भारत भूमि पर पाकिस्तान के पहले हमले को नाकाम करने के लिए कश्मीर में कदम रखा था।

उत्तरी कमान मुख्यालय के साथ-साथ लेह में चौदह कोर, श्रीनगर में पंद्रह कोर और जम्मू के नगरोटा में सोलह कोर मुख्यालय में कार्यक्रम हुए। सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जवानों के साहस, व्यावसायिकता और कर्तव्य के प्रति अडिग रवैये की सराहना की।