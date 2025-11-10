ममता हुई शर्मसार: जम्मू तवी किनारे मिली मासूम ने अस्पताल में तोड़ा दम, मां-बाप की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जम्मू। नौ माह तक कोख में पालने के बाद कोई मां अपनी संतान को यूं मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। यह सोचकर हर किसी का दिल कांप उठा। मानवता और ममता को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना में एक मासूम बच्ची को उसके माता-पिता ने तवी नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया।

मासूम की मासूमियत पर रहम खाकर कुछ लोगों ने उसे कपड़ों के बीच छटपटाते देखा और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एसएमजीएस अस्पताल में इलाज के दौरान उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया।

घटना बीते शनिवार शाम की है। तवी नदी के किनारे से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर तवी नदी किनारे पत्थरों के पास रखे कपड़ों पर पड़ी। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो कपड़ों के बीच से हल्की-सी हलचल महसूस हुई। कपड़े हटाए तो उसमें एक करीब एक माह की बच्ची लिपटी हुई थी। बच्ची ठंडी हवा और भूख से कराह रही थी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं।

उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। डाक्टरों ने बच्ची का इलाज शुरू किया, परंतु उसकी नाजुक हालत के कारण वह ज्यादा देर तक जिंदगी से लड़ नहीं सकी। जैसे ही डाक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया। वहीं, इस हृदय विदारक घटना ने पूरे जम्मू शहर को झकझोर दिया है। लोग इस अमानवीय कृत्य की निंदा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्या ममता अब इतनी पत्थरदिल हो गई है कि अपनी ही औलाद को मौत के मुंह में धकेल दिया।

कोई दूध लेकर पहुंचा तो कोई कपड़े दिल को छू लेने वाली बात यह रही कि जब बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, तब बिक्रम चौक क्षेत्र के कई परिवार उसे गोद लेकर नया जीवन देने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। किसी ने दूध लाया, किसी ने कपड़े, तो किसी ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार से थपकियां दीं लेकिन अफसोस, नन्ही जान अब दुनिया छोड़ चुकी थी।