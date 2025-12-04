जम्मू में भी चरमराई इंडिगो की सेवा, पांच विमान रद्द होने से यात्री हुए दरबदर, जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, जम्मू। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में सफर करने वाले यात्री भी दरबदर हो रहे हैं। एयरलाइंस के लिए मुसीबत बनी क्रू मेंबर्स की कमी के चलते जम्मू में भी विमान सेवा बुरी तरह से चरामरा गई हैं क्योंकि जम्मू में इंडिगो एयरलाइंस के ही अधिकतर विमान सेवा देते हैं।

वीरवार को जम्मू एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो एयरलाइंस के पांच विमान रद्द हो गए। इन विमानों में दिल्ली व श्रीनगर से से आने वाले दो जबकि अहमदाबाद से आने वाला एक विमान शामिल था। इतना ही नहीं जो विमान जम्मू में पहुंचे भी, वे भी अपने निर्धारित समय से देरी से ही पहुंच पाए।

इंडिगो के अलावा स्पाइस जेट का भी श्रीनगर से आने वाला एक विमान जम्मू नहीं पहुंच पाया। वहीं जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो के विमान आपरेशनल कारणों से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस स्थिति को सामान्य करने के लिए एयरलाइंस के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। उधर विमानों की देरी और कई बार आखिरी समय में उनके रद्द होने से यात्री भी परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को कहना है कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंच कर पता चलता है कि विमान रद्द हाे गया है या देरी से चलेगा।