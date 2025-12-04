Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में भी चरमराई इंडिगो की सेवा, पांच विमान रद्द होने से यात्री हुए दरबदर, जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताई वजह

    By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    जम्मू में इंडिगो की सेवाएं चरमराने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। खराब मौसम और तकनीकी कारणों से पांच विमान रद्द कर दिए गए, जिससे यात्री दर-दर भटकने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान रद्द होने की वजह बताई है। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में सफर करने वाले यात्री भी दरबदर हो रहे हैं। एयरलाइंस के लिए मुसीबत बनी क्रू मेंबर्स की कमी के चलते जम्मू में भी विमान सेवा बुरी तरह से चरामरा गई हैं क्योंकि जम्मू में इंडिगो एयरलाइंस के ही अधिकतर विमान सेवा देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीरवार को जम्मू एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो एयरलाइंस के पांच विमान रद्द हो गए। इन विमानों में दिल्ली व श्रीनगर से से आने वाले दो जबकि अहमदाबाद से आने वाला एक विमान शामिल था। इतना ही नहीं जो विमान जम्मू में पहुंचे भी, वे भी अपने निर्धारित समय से देरी से ही पहुंच पाए।

    इंडिगो के अलावा स्पाइस जेट का भी श्रीनगर से आने वाला एक विमान जम्मू नहीं पहुंच पाया। वहीं जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो के विमान आपरेशनल कारणों से नहीं पहुंच पा रहे हैं।

    इस स्थिति को सामान्य करने के लिए एयरलाइंस के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। उधर विमानों की देरी और कई बार आखिरी समय में उनके रद्द होने से यात्री भी परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को कहना है कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंच कर पता चलता है कि विमान रद्द हाे गया है या देरी से चलेगा।

    विमान कंपनियों को इसकी जानकारी समय रहते देनी चाहिए ताकि यात्री अन्य विकल्प देख सकें। वीरवार को जम्मू में चौदह विमानों की शेडयूल था लेकिन उसमें से छह विमान रद्द हो गए।