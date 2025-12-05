Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में इंडिगो की 18 निर्धारित उड़ानों में से 10 उड़ानें रद्द, जम्मू की चार उड़ानों को लेकर अभी तक संशय

    By SURENDRA SINGH RAINAEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    जम्मू और श्रीनगर में इंडिगो की उड़ानें परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण रद्द हो रही हैं। श्रीनगर में 18 में से 10 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि जम्मू में चार उ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू में इंडिगों की उड़ानों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। परिचालन संबंधी बाधाओं के चलते जम्मू व श्रीनगर में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी है।दिन के बारह बजे से पहले ही श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की 18 निर्धारित उड़ानों में से 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि शेष उड़ानें विलंबित रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर सुबह बारह बजे तक पहुंचने वाली इंडिगो की चार उड़ानों को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। ये चारों उड़ानें जिनमें दिल्ली की तीन और इंदौर की एक उड़ान शामिल है, वह नहीं पहुंची है।

    एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो के उड़ान संचालन से अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही हैं, उसके अनुसार आज श्रीनगर में निर्धारित 18 उड़ानों में से अब तक 10 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जबकि बाकी उड़ानें देर से संचालित होंगी।

    वहीं जम्मू में इंडिगों की उड़ानों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हवाई अड़्डे पर यात्रियों का पहुंचना जारी है लेकिन उनकी उड़ान कब होगी, इस बारे उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है।

    जम्मू से दिल्ली जा रहे यात्री सुधीर का कहना है कि वह सुबह आठ बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उसे सुबह सवा दस बजे इंडिगो के विमान से दिल्ली जाना था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

    एयरपोर्ट पर अपनी बहन को छोड़ने आई युवक विशाल ने बताया कि उसकी बहन सुबह से ही एयरपोर्ट के भीतर है। उन्हें भी अभी तक विमान को लेकर जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानें हुई थी।हालांकि अन्य एयरलाइंस की उड़ान संचालन व्यवस्था सामान्य रही।

    जानकारी के अनुसार, उड़ानों में यह अव्यवस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए सुरक्षा निर्देशों के तहत इंडिगो द्वारा किए जा रहे अनुपालन समायोजन तथा क्रू की उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है।

    इन कारणों से इस सप्ताह देशभर के कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें देरी व रद्द होने की स्थिति का सामना कर रही हैं।एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा है कि परिस्थितियों को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।