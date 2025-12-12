Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय सेना का लद्​दाख में नया मिशन, प्रदेश के दूरदराज इलाकों में फैला रहे शिक्षा की रोशनी

    By VIVEK SINGHEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    भारतीय सेना लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में शिक्षा की रोशनी फैला रही है। सेना 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत स्कूलों को सहायता प्रदान कर रही है और बच्चों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेना की इस पहल से लद्​दाख के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज इलाकों में शिक्षा, जागरूकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का अभियान चला रही है।

    भारतीय सेना के आपरेशन सद्भावना के तहत लेह व कारगिल जिलों में हो रहे ऐसे अभियानों के माध्यम से विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार करने के साथ बेहतर भविष्य के लिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास हो रहे है। इस समय भी पूर्वी लद्दाख के दूरदराज न्योमा इलाके के विद्यार्थियों का दल देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर वहां रहे विकास को करीब से देख रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी सप्ताह में सेना ने लेह जिले के दूरदराज इलाके के नीमो, आर्मी गुडविल स्कूल फरौना, सरकारी हाई स्कूल भिम्मत व हनले मेंजागरूकता अभियानों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के साथ समुदाय के सदस्यों को मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई।

    युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने का अभियान

    इन कायक्रमों के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने व मानव मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ सेना ने आर्मी गुडविल स्कूल प्रतापपुर व त्याक्षी के विद्यार्थियों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान लद्दाख, पंजाब से लेकर नेपाल तक विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन कर एकता व सद्भाव का संदेश दिया गया।

    वहीं दूसरी ओर आपरेशन सद्भावना के तहत लद्दाख के दूरदराज इलाकों के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों को करीब से देखने के अवसर दिए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत न्योमा व मुदा के दूरदराज इलाकों के स्कूलों के विद्यार्थियों व शिक्षकों की एक टीम ने देहरादून का दौरा किया है।

    विद्यार्थियों का देश के विकास को देखने का मौका

    इन दौरान उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के साथ राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज (आरआईएमसी) का प्रेरणादायक अध्ययन दौरा किया। देहरादून दौरे के साथ लद्दाख के विद्यार्थियों का यह दिल्ली व प्रदेश के अन्य कुछ हिस्सों का दौरा कर एतिहासिक महत्व के स्थलों पर भी जाएगा।

    लद्दाख के पीआरओ डिफॅेंस लेफ्टिनेंट कर्नल पीएम सिद्धू का कहना है कि सेना शिक्षा को बढ़ावा देकर लद्दाख के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस समय दूरदराज इलाकों में आर्मी गुडविल स्कूल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

    दूरदराज के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जा कर उनकी सोच के दायरे को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। दूरदराज इलाकों के ये बच्चे देश के अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेते हैं। सेना उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।